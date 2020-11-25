RAZR 2'nin Ekranıyla İlgili İlk Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Motorola'nın katlanabilir akıllı telefonu RAZR 2'nin ekran boyutu DisplaySearch ve DSCC'nin kurucusu Ross Young tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre katlanabilir telefonun ekran boyutu 6,2 inç olacak.

2014 yılında Lenovo tarafından satın alınan bir dönemin popüler akıllı telefon üreticilerinden Motorola, günümüzde çok gün yüzünde olmasa da akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Motorola RAZR ve RAZR 5G ile katlanabilir akıllı telefon pazarında söz sahibi olmaya başlayan şirket, şimdi de yeni akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Motorola RAZR 2 ismiyle çıkması beklenen katlanabilir akıllı telefonla ilgili yeni bilgiler, DisplaySearch ve DSCC'nin kurucusu Ross Young tarafından ortaya çıktı.

Ross Young'a göre RAZR 2'nin ekran boyutu, selefinde olduğu gibi 6,2 inç olacak. Şu anda telefonun ekran boyutu dışında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız RAZR 2’nin nasıl bir tasarımla geleceği ve donanım özelliklerinin ne olacağı bilinmiyor.

Yüksek fiyatla çıkması bekleniyor

Motorola'nın katlanabilir ekranlı telefonu RAZR 2, tıpkı önceki modellerinde olduğu gibi yüksek fiyat aralıklarıyla çıkış yapacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve 6,2 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelen katlanabilir akıllı telefon RAZR 5G, 1.399 dolardan satışa sunulmuştu. 6,2 inçlik ekranın dışında katlandığında kullanabileceğiniz 2,7 inçlik küçük bir OLED ekrana da sahip olan RAZR 5G, kompakt yapısıyla beğenilmiş olsa da fiyatı nedeniyle istediği başarıya ulaşamamıştı.

Motorola’nın katlanabilir telefonu RAZR 2, aslında daha önce çıkması beklenen bir telefondu ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'den önce çıkmayacağı duyuruldu. Telefonla ilgili hâlâ çok az olan bilgiye sahip olmamız gösteriyor ki yeni akıllı telefonun çıkışı için uzun bir zaman var. Peki sizler Motorola'nın katlanabilir akıllı telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.