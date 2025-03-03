Temizlik yükünden kurtulmak isteyip de yüzlerce seçenek arasında kalan Webtekno okurları için, sektörün öncü markalarından birinin ürünlerini karşılaştırıyoruz. Yenilikçi teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan akıllı temizlik çözümleri MOVA’nın yakın zamanda piyasaya sürdüğü MOVA S10 Plus ve MOVA S10 modellerine mercek tutuyoruz.

Teknoloji hayatımızı değiştirmeye devam ediyor, elektrikli robot süpürgeler günlük rutinimizin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Temizlik yükünden kurtulmak isteyip de binlerce seçenek arasında kalanlar, hangi ürünün kendisi için ideal olduğuna karar vermekte zorlanıyor.

Webtekno olarak, sektörün öncü markalarından MOVA’nın iki ürününü birbiriyle karşılaştırıyor, seçimi size bırakıyoruz. Yenilikçi teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan akıllı temizlik çözümleri MOVA’nın piyasaya sürdüğü MOVA S10 Plus ve MOVA S10 modellerini odağımıza alıyoruz. Her iki model de güçlü performansları ve akıllı hizmetleriyle dikkat çekerken, birbirlerinden ayrıştıkları özellikleri sizin için inceliyoruz.

Minimalist ve şık tasarım

Her iki modelde de minimalist ve şık bir tasarım anlayışını gözler önüne seren MOVA, farklı ortamlarla uyumlu MOVA S10 Plus ve MOVA S10 modellerini boyut olarak da ayırmıyor. 350x350x 97,4 milimetre ebadındaki süpürgeler, 5.200 miliamper/saat pil kapasitesine ve 3,9 kg ağırlığa sahip.

Küçük toz parçacıklarının %99,7’sini yakalıyor

Bir elektrikli süpürgenin en kritik özelliğinin, emiş gücü ve temizleme verimliliği olarak öne çıkıyor.

MOVA’nın S10 Plus ürünü, 7000 Pa’ya kadar emiş gücüyle halıların ve sert zeminlerin kapsamlı bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Ayarlanabilir dört emiş seviyesi bulunurken, 350 mililitrelik toz kutusuyla avantaj sunuyor. Baz istasyonu, toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor ve 0,3 mikron kadar küçük parçacıkların %99,7’sini yakalıyor. Hazneyi manuel olarak boşaltılmadan 90 güne kadar kullanılabiliyor. RoboSwing™ paspaslama teknolojisi, köşe temizliğinin verimliliğini %15 artırıyor, kenar temizliğinin de en iyi şekilde yapılmasını mümkün kılıyor. Vakumlama ve paspaslama alanlarını akıllıca ayırarak, birden fazla yüzeydeki kirin çapraz kontaminasyonunu önlüyor.

MOVA S10 ise 7000 Pa emiş gücüne sahip yaygın toz ve döküntüleri gidermede etkili. Ayarlanabilir dört emiş seviyesi bulunan robot süpürge, diğer süpürgeden daha büyük 470 mililitrelik toz kutusuyla temizliği optimize ediyor. Kullanıcıların toz haznesini manuel olarak boşaltması gerekirken, basit yapısı bakımı kolaylaştırıyor. Ürün, bakım yaptırmayı dert etmeyenler için uygun maliyetiyle öne çıkıyor.

S10 Plus ve S10 olmak üzere, MOVA’nın her iki elektrikli robot süpürgesi de aynı paspaslama işlevini destekliyor. Tutarlı bir basınçla fırçaladığından, zeminlerde leke bırakmıyor. Robotun hareketini takip eden paspas pedi, kirleri etkili bir şekilde topluyor.

Her iki model de ortamı hassas bir şekilde haritalandırıyor

Robotik vakum (RoboSwing) performansında önemli bir faktör olan navigasyonu her iki süpürgesinde de sunan MOVA, kullanıcılara önemli yetenekler de sağlıyor. Dinamik bir engel önleme sistemiyle donatılan MOVA S10 ve S10 Plus modelleri, ortamı hassas bir şekilde haritalandırıyor.

Ayakkabı ve mobilya gibi engellerin etrafından dolaşarak verimli ve zahmetsiz temizlik deneyimi yaratıyor. MOVA S10 Plus, otomatik toz alma ve akıllı özelliklerle sorunsuz deneyim isteyenler için ideal bir ürün olarak öne çıkarken, MOVA S10 ise bakım yaptırmayı dert etmeyenler tarafından bütçe dostu bir seçenek olarak tercih edilebiliyor.

Hangisi sizin için doğru tercih?

Her iki model de tüm temel özelliklere sahip olsa da, ihtiyaçlarınıza bağlı seçim yapmak çok daha doğru bir yöntem olacaktır. Gelin birlikte değerlendirelim:

MOVA S10 Plus: Otomatik toz atma özelliği sayesinde kendini temizleme ve akıllı özelliklerle sorunsuz bir deneyim isteyenler için ideal bir ürün.

MOVA S10: Robot süpürgeme kendi kendini temizlemese de olur, ben manuel olarak temizlerim diyorsanız neredeyse aynı performansa sahip bütçe dostu seçenek.

MOVA akıllı robot süpürgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.mova-tech.com/