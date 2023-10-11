Mozilla Firefox'a internet alışverişleri için kritik önem arz edecek yeni bir özellik geliyor. "İnceleme Denetleyicisi" isimli özellik, e-ticaret platformlarındaki sahte yorumları tespit edip, kullanıcıya sadece gerçek yorumları gösterecek.

Mozilla Vakfı, popüler internet tarayıcısı Firefox için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet alışverişleri için kritik bir önem arz edecek gibi görünüyor. Çünkü "İnceleme Denetleyicisi" olarak isimlendirilen yeni özellik, satın almayı düşündüğünüz bir ürün hakkındaki yorumları denetleyip, ürünün gerçekten "iyi" olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak.

Firefox için hazırlanan yeni özellik, sahip olduğu özel algoritma yardımı ile bir ürün için yapılan yorumları analiz ediyor. Sahte olduğu anlaşılan yorumları eleyen, sonra da 5 yıldız üzerinden yeniden puanlama yapan İnceleme Denetleyicisi, bu sayede kullanıcının ürünle ilgili gerçek değerlendirmeleri görmesini sağlıyor. Firefox'un bu özellik için Mozilla'nın geçtiğimiz aylarda satın aldığı Fakespot'un teknolojisinden faydalandığını söyleyelim. Bu teknoloji, yapay zekâ desteği ile benzer ve sahte yorumları "güvensiz" olarak nitelendiriyor.

Firefox'un yeni özelliği böyle görünüyor:

İnceleme Denetleyicisi, sahip olduğu yapay zekâ desteği ile sadece güvensiz yorumları filtrelemiyor. Bir ürünle ilgili yapılan yorumların derlemesini, hangi özelliklerin ön plana çıktığını da bu özellik aracılığıyla inceleyebiliyorsunuz. Satın almak istediğiniz ürünle ilgili binlerce yorum yapıldıysa, İnceleme Denetleyicisi ile zaman kazanma fırsatı yakalamış olacaksınız.

Mozilla, İnceleme Denetleyicisi özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu özelliğin hangi e-ticaret platformlarında kullanılabilir olacağı da şimdilik bilinmiyor. Test kullanıcıları, bu yeni özelliğe Amazon üzerinden erişebilmiş olsalar da gelecekte, çok daha fazla e-ticaret platformu için bu özelliğin aktif olacağı düşünülüyor. Tüm bunların netleşmesi için bir süre daha beklemek gerekecek.