Sosyal medyanın en büyük isimlerinden MrBeast, kısa bir süre önce X'te video paylaşmayı düşünmediğini açıklamıştı. Fikrini değiştirmiş olacak ki MrBeast'in X'te ilk videosu dün gece yayınlandı.

Dünya'nın en popüler YouTube içerik üreticisi olan MrBeast ile Elon Musk, son günlerde karşılıklı açıklamalarda bulunuyordu. Musk, MrBeast'i X için video yapmaya davet etmişti. MrBeast ise X'e video yayınlama konusunda oldukça gönülsüz olduğunu ifade etmişti. Görünüşe göre MrBeast, bu konudaki fikrini değiştirdi.

İşte MrBeast'in X'teki ilk videosu

"1 dolarlık araba veya 100 milyon dolarlık araba!!!

X'teki bir videonun ne kadar reklam geliri sağlayacağını merak ediyorum o yüzden bunu test etmek için yeniden yüklüyorum. Gelecek hafta reklam gelirini paylaşacağım."

Evet, açıklamadan da anlayabileceğiniz üzere MrBeast, temelde X'ten alacağı geliri YouTube gelirleriyle karşılaştırmayı deneyecek. YouTuber'ın çoğu videosu için milyonlarca dolar harcadığını düşünürsek gelir kısmının fazlasıyla önemli olduğunu söyleyebiliriz.

MrBeast, videoda ilk önce 1 dolarlık araba test etti. İlk otomobil pek de otomobile benzemiyor, daha ziyade perte çıkmış bir otomobilden arta kalanları zombi gibi diriltip ufak bir mesafe gitti. Bu yolculuk pek de rahat gözükmüyor. MrBeast ve ekibi daha sonra aralarında uçağa da dönüşen bir aracın yer aldığı pek çok otomobili test etti. Bu testlerde bazı arabalar patlatıldı, bazı arabalar bota dönüşüp denize daldı. Elbette klasik otomobiller de bu videoda kendilerine yer buldu.

MrBeast daha önce X'teki gelir modelini eleştirmişti

Daha önce MrBeast'in bir videosunu duyurduğu bir paylaşımından sonra bir kullanıcı, "Buraya da yükle" yazmış, Musk da "Evet" diyerek destek vermişti. MrBeast ise "Videolarımı yapmak milyonlar tutuyor ve X'te bir milyar bile izlense maliyetinin bir kısmını bile karşılamaz" demişti. X, daha önce reklam geliri paylaşım modeline geçtiğini açıklamıştı.