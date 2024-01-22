YouTube'un en önemli içerik üreticileri arasında yer alan MrBeast'in Prime Video ile özel bir anlaşmaya imza attığı iddia edildi. Söylenenler doğruysa MrBeast, bu anlaşmadan 100 milyon dolar alacak.

En popüler YouTube içerik üreticilerinden olan ve sadece içerikleri değil, yatırımları ve toplumsal çalışmaları ile de dikkat çeken MrBeast, iddialara göre Amazon'un video içerik platformu olan Prime Video ile anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşmanın bedelinin ise 100 milyon doları bulacağı öne sürüldü.

Puck adlı internet sitesinde yer alan iddialar, kapalı kapılar arkasında gerçekleşen ve yapımcılar, yönetmenler gibi seçkin bir kitlenin katıldığı özel bir etkinliğe dayandırılıyor.

Videolar öncelikle YouTube'a gelecek

Daha önce de bu tür etkinliklerde pek çok yapım hakkında dedikodular çıkmış olsa da bu iddialara biraz şüpheci yaklaşmak gerekiyor. Sonuçta bilgi gerçek olsa bile anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.

Söylentilere göre Prime Video ile MrBeast arasında bir anlaşma gerçekleşmesi çok yakın. Üstelik anlaşmaya konu olan videolar Prime'a özel olmayacak, hatta ilk önce Prime'da bile yayımlanmayacak. Videoların izlenebileceği ilk yer MrBeast'in YouTube kanalı olmaya devam edecek.

Amazon ile MrBeast daha önce de çalışmıştı

Aslında MrBeast ile Amazon arasındaki ilk iş birliği bu değil. Daha önce hem MrBeast'in bazı videolarında Amazon ile çalıştığını görmüştük hem de 2011 yılında Prime Video için 10 bölümlük bir MrBeast programı yapılmıştı. (Bu program Türkiye'den izlenemiyor.)

MrBeast yakın zamanda da X üzerinden bir video yayımlamış ancak sosyal medya platformunun kazancının bu iş için verimli olmadığını öne sürmüştü.