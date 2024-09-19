MrBeast'in Prime Video'da yayımlanacak 5 milyon dolar ödüllü yarışmasının katılımcıları, ünlü YouTuber'a dava açtı. Davada; cinsel taciz, kötü muamele ve güvenli olmayan koşullar gibi ciddi suçlamalar var.

316 milyon abonesiyle dünyanın en popüler YouTuber’ı konumunda bulunan MrBeast, Amazon ile bir anlaşma yapmış ve Prime Video’da yayımlanacak “Beast Games” isimli bir yarışma çekeceğini duyurmuştu. 1000 kişinin katılacağı bu yarışmanın 5 milyon dolar nakit para gibi devasa bir ödüle sahip olacağı aktarılmıştı. Bunun, televizyon tarihinin en büyük ödüllerinden biri olacağı düşünülüyordu.

Yalnızca Prime Video üzerinden yayımlanacak yarışma hakkında şimdiye kadar pek bir detay gelmemişti. Dün ise bu konuda ciddi bir gelişme yaşandı. Yarışmaya katılan bazı kişiler, MrBeast’e dava açtı.

Güvenli olmayan koşullar, cinsel taciz, kötü muamele gibi nedenlerden dolayı açıldı

İsmi açıklanmayan beş yarışmacı, davayı ünlü YouTuber ve Amazon’a karşı açtı. Bu kişiler, davada yarışmanın çekimleri sırasında kötü muamale, cinsel taciz ve güvensiz yarışma koşullarına maruz kaldıklarını iddia ederek ciddi suçlamalarda bulundu.

Dava, ABD’nin Los Angeles şehrinde açıldı. Dosyada MrBeast’in yarışma için 100 milyon dolar gibi çok büyük bir bütçeye sahip olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca yarışmacılar adına toplu dava da talep edildi.

Ayrıca çalışanlara asgari ücret ödendiği ve herhangi bir ek mesai parası de verilmediği aktarıldı. Yarışma boyunca cinsel tacizin önlenemediği, yarışmacıları duygusal sıkıntılara maruz bırakan koşullar yaratıldığı, yeteri kadar yemek ve dinlenme molaları sağlanmadığı gibi iddialar da var.

Konuya ilişkin ne Amazon’dan ne de MrBeast’ten bir yorum gelmedi. Beast Games’in çekimleri, temmuzda Las Vegas’ta 2000 katılımcıyla başlamıştı. Bu kısmı geçen 1000 kişi ise Ağustos ayında Toronto’da çekilen bir sonraki tura geçti. Yarışmanın ne zaman yayımlanacağına dair ise henüz bir bilgi yok.

MrBeast’e yönelik bu tarz suçlamaları ilk kez görmüyoruz. Ünlü YouTuber, son birkaç aydır pedofili suçlamalarıyla karşı karşıya olan insanlarla çalışmak, kara para aklama, kötü çalışma şartları, cinsel taciz gibi çok ciddi konularla gündemdeydi ve eleştiri yağmuru altındaydı. Şimdi de bunların arasına yeni dava eklendi. Neler yaşanacağını zamanla göreceğiz. Başka yarışmacılardan da bu tarz iddialar gelip gelmeyeceği merak konusu.