Eski bir MrBeast çalışanı, ünlü YouTuber'a yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. MrBeast'in, hayırseverlik videolarında kara para akladığını öne sürdü.

Dünyanın en büyük YouTuber’ı MrBeast’in başı, son zamanlarda yanında çalışan kişilere yönelik pedofili iddialarıyla ağrıyordu. O tartışmalar henüz sona ermemişken şimdi de ünlü isim hakkında çok ciddi yeni suçlamalar ortaya atıldı.

MrBeast, çok farklı türlerden videolar çekiyor olsa da en çok insanlara yardım ettiği, para veya başka şeyler dağıttığı “hayırseverlik” içeriklerle tanınan bir isim. İşte eski bir çalışandan gelen suçlamalar da tam bu içeriklere yönelik.

MrBeast, hayırseverlik videolarında kara para aklama ile suçlandı

Jake Weddle isimli bir eski MrBeast ekibi üyesi, sosyal medya üzerinden ünlü YouTuber’ı hedef aldı. Daha sonra paylaşımlarını silen Weddle, iddialarında MrBeast’in hayırseverlik temalı videolarının “kara para aklamak” için olduğunu belirtti.

Para aklama gibi ciddi bir suç olduğunu öne süren eski çalışan, devamında ise polisin konuya dahil olmasını istediğini belirtti. Bir soruşturma yoluyla tüm bunların açığa çıkabileceğini söyleyen Weddle, bu iddialar konusunda MrBeast’e meydan okuyarak mahkemeye gidebileceklerini ifade etti. MrBeast veya ekibinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Weddle, bu açıklamaları neden yaptığı konusunda da bilgi verdi. Buna göre MrBeast ekibi, muhbirler ve olaylar hakkında konuşanlara “baskı yapıyormuş”. Weddle da bu baskılara dayanamayıp konuşmuş. Hatta ekipteki bu baskıdan muzdarip diğer kişilere de açıklama yapma çağrısında bulunmuş.

Yeni suçlamayla MrBeast’e yönelik ciddi suçlamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ünlü YouTuber, daha öncesinde yasa dışı uygulamalar, sahte videolar çekme, cinsel taciz, kötü ve tehlikeli çalışma şartları, konuşmak isteyenleri parayla susturma gibi iddialara maruz kalmıştı. Bu kadar fazla suçlamanın ardından neler yaşanacağı merak konusu.