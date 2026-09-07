ABD Adalet Bakanlığı Huawei'yi "Suç Karteli" İlan Etti: İtalyan Mafyasını Çökerten RICO Yasasıyla Yargılanacak!

Huawei, ABD'de İtalyan mafyasını çökertmek için çıkarılan RICO yasası kapsamında casusluk ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanıyor.

Amerikan adalet sistemi, Huawei’yi federal mahkemede yargılamaya hazırlanıyor. New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde başlayacak dava, teknoloji dünyasında şimdiye kadar görülmemiş bir hukuki zemine dayanıyor.

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ABD federal savcıları, Çin merkezli şirketi teknoloji ihtilafından ziyade "küresel bir suç şebekesi" gibi hareket etmekle itham ediyor.

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Davanın temeli neye dayanıyor?

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Davanın kökleri iki ayrı federal soruşturmanın tek dosyada birleştirilmesine dayanıyor. Seattle’da açılan ilk dava, T-Mobile’ın "Tappy" isimli robotik test kolunun Huawei mühendisleri tarafından izinsiz fotoğraflanması ve parçalarının çalınmasıyla ilgiliydi. Şirketler arası özel hukuk davası uzlaşmayla kapansa da ceza soruşturması durmadı. Eşzamanlı olarak Brooklyn savcıları, Huawei’nin Hong Kong merkezli paravan firması Skycom üzerinden İran ve Kuzey Kore ambargolarını deldiğini, uluslararası bankaları aldatarak yüz milyonlarca doları ABD bankacılık sisteminden geçirdiğini tespit etti. Adalet Bakanlığı, iki vakayı aynı kurumsal gövdenin farklı kolları olarak değerlendirip Seattle dosyasını New York’a taşıyarak finansal dolandırıcılık davasıyla birleştirdi.

Davanın seyrini değiştiren en kritik gelişme, şirket kurucusunun kızı ve CFO’su Meng Wanzhou’nun 2021’de imzaladığı "Olgular Beyanı" oldu. Kanada’daki ev hapsinin ardından imzalanan bu belgede Meng, Skycom-Huawei ilişkisi ve İran operasyonları konusunda uluslararası bankalara yalan söylediğini kabul etmişti. Yargıç Ann Donnelly, Meng’in bu beyanlarının şirketin doğrudan kurumsal eylemi sayıldığına ve jüriye delil olarak sunulabileceğine karar verdi.

İtalyan mafyasından FIFA skandalına

1970’te Al Capone gibi mafya liderlerinin ellerini kirletmeden alt kademeleri yönetmesini engellemek için çıkarılan RICO Yasası, bir örgütün işlediği şantaj, dolandırıcılık ve rüşvet gibi suçlardan tepe yöneticilerin de doğrudan sorumlu tutulmasını sağlıyor.

Tarihte New York mafya ailelerini ve Enron gibi beyaz yakalı devleri çökertmekte kullanılan yasa, 2015’teki FIFA skandalında da uygulanmıştı. Brooklyn’deki iddianame de Huawei’yi meşru bir üreticiden ziyade sistematik olarak teknoloji çalan, bankaları dolandıran ve delil karartan organize bir aygıt olarak tanımlıyor.

Savcılığın Huawei dosyası üç ana suçlamaya dayanıyor:

Altı ABD’li şirketin kaynak kodlarının, anten tasarımlarının çalınması ve rakiplerden gizli bilgi getiren personele ödenen resmi "kurumsal prim programı".

"A2" (İran) ve "A9" (Kuzey Kore) kod adlarıyla yürütülen gizli operasyonlar, Skycom üzerinden yürütülen takip teknolojileri ve HSBC gibi bankaların yanıltılması.

2017’deki soruşturmayı öğrenen yönetimin ABD’deki dijital kayıtları silmesi, belgeleri imha etmesi ve kilit personeli Çin’e tahliye etmesi.

Huawei'nin başına ne gelebilir?

RICO ve banka dolandırıcılığı hükümleri uyarınca Huawei milyarlarca dolarlık adali para cezalarıyla karşı karşıya ancak asıl tehlike, federal savcılığın talep ettiği cezai müsadere yetkisi. Şirketin ABD bankalarındaki mevduatları, gayrimenkulleri, sunucu altyapıları ve tescilli fikri mülkiyet haklarına el konulabilir. Bu varlıklar yurt dışına çıkarılmışsa ABD’deki ikame varlıklarına el konulabilir. Olası bir mahkûmiyet, şirketin Batı finansal sisteminden ve dolar işlemlerinden tamamen aforoz edilmesine yol açacak.

ABD Adalet Bakanlığı’nın kıdemli savcılarının karşısında Sidley Austin, Boies Schiller Flexner, Steptoe ve Jenner & Block gibi Amerikan hukukunun dört dev bürosu Huawei’yi savunacak. Yüzlerce tanığın dinleneceği, binlerce sayfalık belgenin inceleneceği yargılamanın 4 ila 6 ay sürmesi ve kararın 2027 başından önce açıklanmasının zor olduğu düşünülüyor.