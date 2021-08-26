Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Aşı Olana Tablet

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla'da yaşayanları koronavirüs aşısına teşvik etmek için bir kampanya başlattı. Üniversite, bu kampanya kapsamında 10 kişiye tablet hediye edecek. Kampanyaya katılmak için 12-25 yaş aralığında ve belirtilen tarihlerde ikinci doz aşıyı yaptırmış olmak gerekiyor.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, koronavirüs aşısına teşvik için düzenlenen kampanyalardan bahsediyoruz. "Bir kampanya da biz düzenleyelim" diyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, koronavirüs aşısını vurulan öğrencilere tablet vereceğini duyurdu.

Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, belirlenen tarih aralığında ikinci doz aşı vurulan kişiler arasından çekilişle seçilecek 10 kişiye, tablet verileceği belirtildi. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere ve Datça bölgelerinde yaşayan gençlerin katılabilecekleri çekilişin, bölge halkını aşıya teşvik edeceği düşünülüyor.

Kampanyaya 12-25 yaş aralığındaki gençler katılabiliyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Twitter'daki açıklaması şu şekilde;

12-25 yaş arası ikinci doz aşısını olan gençlerimize tablet hediye ediyoruz... 20 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında 2. doz aşısını olan 12-25 yaş arası gençlerimize (MSKÜ öğrencileri dahil) toplamda 10 adet tablet hediye ediyoruz. Aşını ol, başvurunu yap, çekilişe katıl tabletin hediyemiz olsun! Not: Kampanya, yetki alanımızda bulunan Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere ve Datça ilçelerimizde ikamet eden gençler içindir. Başvuru için sizi www.mutso.org.tr adresine bekliyoruz.

Kahramanmaraş Elbistan'da aşı olana bisiklet ve altın

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne benzer bir şekilde; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de benzer bir teşvik kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında 6 Eylül'e kadar ilk doz aşısını yaptıracak olan Elbistanlılara, çekilişle gram altım ve bisiklet hediye edilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şöyle konuştu:

Sağlık Müdürlüğümüz ile kampanya düzenledik. Aşı olan vatandaşlarımıza bisiklet ve altın hediyesi veriyoruz. Onları gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili yoğun bir çaba içindeyiz. Sağlık ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek aşılama çalışması yürütüyor. Biz de ekip ve ekipmanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bir an önce ilk aşılamada yüzde 75 oranının üzerine çıkmakla ilgili çabamız mevcut. Kampanyanın da desteğiyle kısa zamanda hedefimize ulaşacağız.