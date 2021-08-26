BioNTech Aşısıyla İlgili En Kapsamlı Araştırma

New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayımlanan bir makaleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Virolog Semih Tareen, BioNTech aşısının yan etkilerinin, hastalığın yanında devede kulak kaldığını söyledi. Tareen'in açıklamaları, aşı karşıtlarının ellerindeki son argümaları da çürütecek türden.

Uzman Virolog Semih Tareen, BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan ve New England Journal of Medicine isimli bir tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlanan makalenin "BioNTech aşısı hakkındaki en kapsamlı güvenilirlik raporlarından biri" olduğunu ifade eden bilim insanı, aşı karşıtlarının ellerinde kalan son birkaç hurafeyi de çürütmüş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarını Twitter üzerinden yapan ve araştırmanın İsrail'de aşı vurulmuş 885 bin kişi ile aşı vurulmamış olan 885 bin kişiyi kapsadığını söyleyen Semih Tareen, BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili olduğu söylenen tüm alakalı ve alakasız yan etkilerin incelendiğini duyurdu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, virologun yaptığı paylaşımlara yakından bakalım.

BioNTech aşısıyla ilgili en kapsamlı güvenilirlik raporlarından birinde yer alan sonuçlar

BioNTech aşısı hakkındaki en kapsamlı güvenilirlik raporlarından biri yayınlandı.

Bulgular:

İsrail'de aşılanan 885 bin kişiye bakıldı ve aynı rakam aşılanmayanlarla karşılaştırıldı .

. Aşı ile alakalı veya alakasız bütün yan etkilere bakıldı.

bütün yan etkilere bakıldı. Aşı ile alakası olmayan pek çok yan etki tespit edildi.

pek çok yan etki tespit edildi. Aşı ile bağlantılı olan yan etkiler arasında bilinen yan etkiler görüldü:

Miyokardit (Kalp iltihabı): 100 binde 2.7 Lenfadenopati (Lenf şişmesi): 100 binde 78 Apandisit: 100 binde 5 Zona hastalığı: 100 binde 15.8

Önemli husular:

Miyokardit vakaları SARSCOV2 enfeksiyonlarında çok daha fazla gözüküyor ( 100 binde 11 ). Yani aşı miyokardit riskini 4 kat azaltıyor. Hatta aşı sayesinde SARSCOV2 ile görülen hemen hemen tüm endişe uyandıran semptomlar azaldı . (İkinci görselde bu açıklamaya ait tablo bulunmaktadır.)

). Yani aşı miyokardit riskini 4 kat azaltıyor. Hatta aşı sayesinde SARSCOV2 ile görülen hemen hemen . (İkinci görselde bu açıklamaya ait tablo bulunmaktadır.) SARSCOV2 enfeksiyonunda aşı olanlara kıyasla akut böbrek hasarı 125 kat, kalp ritim bozukluğu 166 kat, pıhtı 43 kat, beyin kanaması 8 kat, kalp krizi 25 kat, miyokardit 4 kat, akciğer embolismi 62 kat daha fazla görüldü.

125 kat, 166 kat, 43 kat, 8 kat, 25 kat, 4 kat, 62 kat daha fazla görüldü. Lenf şişmesi ve zona aşı olan grupta daha fazla.

daha fazla. Burada 885 bin aşılanan kişide aşıdan dolayı pıhtılaşma görülmedi . (Tercüme: BU AŞI PIHTIYA SEBEP O.L.M.U.Y.O.R. )

. (Tercüme: ) Yüz felci; FDA raporunda 40 bin kişide normal halk ortalamasının üzerinde görülmemişti. Bu yayında aşı olmayan grupta 59 vaka, aşılanan grupta 81 vaka görüldü. İstatistiksel olarak ciddi bir fark olmasa da yine de bu gözleme değindiler

görülmemişti. Bu yayında aşı olmayan grupta 59 vaka, aşılanan grupta 81 vaka görüldü. İstatistiksel olarak yine de bu gözleme değindiler Aşı ile bariz bir bağlantısı gözükmese de zona artışı ile alakalı olabileceği düşünüldü (zonaya sebep olan Herpes Zoster virüsü ile yüz felci bağlantısı eskiden biliniyor).

Özet:

Bugüne kadarki en kapsamlı BioNTech aşısı yan etki takibi. Aşı ile alakalı yan etkileri yukarıda belirttim. Ama sonuçlar asıl riskin aşı değil, SARSCOV2 enfeksiyonu olduğunu tekrar vurguladı (Örnek: Miyokardit SARSCOV2 enfeksiyonunda 4 kat daha fazla).

Aşının yan etkileri, hastalığın etkilerinin yanında devede kulak

Twitter'da yaptığı paylaşıma gelen yanıtlardan bir tanesine cevap veren Semih Tareen, insanların neden aşılanmaları gerektiğini söyledi. Tareen'in bu konudaki açıklamaları şöyle: SARSCOV2 bizimle daimi kalacak ve herkes bir gün bu virüse maruz kalacak. Aşılı olarak maruz kalmak ile aşısız olarak maruz kalmak onların tercihi. Aşısız olarak da başkalarına tehlike oluşturacaklar...

Makalede yer alan ve aşı ile ilgili ya da ilgisiz olduğu düşünülen yan etkilerin yer aldığı tablo şöyle

*Tabloda, aşıyla ilgili olan ya da olmayan tüm yan etkiler yer alıyor. Bu yan etkilerin risk oranlarına da yer veriliyor.

Etkilerin hastalığa yakalanan ve aşılanan kişiler arasında nasıl yayıldığını gösteren tablo

*Mavi renk aşılanmış, turuncu renk ise hastalık kapanlar arasındaki etkileri göstermektedir. Çubuklar, hastalığa yakalanan ve aşılanan kişilerde görülen etkilerin 100 bin kişiye göre oranını temsil ediyor.