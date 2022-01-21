Muhabbet Kuşlarının Çıkardığı Ötüş Sesleri ve Anlamları

Canlı renkleri, küçük ve sevimli hali ile evcilleşmeye en yatkın olan papağan türlerinden biri olan muhabbet kuşlarının ötüş seslerinin farklı anlamlara gelebileceğini düşünmediniz mi? O halde yanılıyor olabilirsiniz.

Hayvanlar bizler gibi duygusunu veya sorununu direkt dile getiremediği için birtakım özelliklere dikkat ederek ayırt edebileceğimiz sesler çıkarırlar. Eğer bir muhabbet kuşuna sahipseniz, siz de muhabbet kuşlarının ötüş türlerini ve anlamlarını öğrenerek kuşunuzla daha iyi bir ilişki kurabilirsiniz.

Papağanlar bildiğimiz üzere konuşmaya en yatkın olan hayvan türlerinden biridir. Muhabbet kuşları da bir papağan türü olduğu için etrafından duyduğu kelimeleri veya sesleri taklit ederek konuşabilirler. Bunun haricinde, zaten doğasında var olan cıvıltı, ciyaklama gibi sesler çıkararak neye ihtiyacı olduğuna dair size bilgi verebilir.

Muhabbet kuşlarının ötüş türleri:

Mutlu cıvıltı

Mutsuz cıvıltı

Ciyaklamak

Gevezelik

Şarkı söyler gibi şakımak

Söylenme

Gaga gıcırdatma sesi

Islık çalma

Çığlık

Taklit etme

Gelin şimdi minik dostlarımızın bize ne anlatmak istediğine bakalım.

Muhabbet kuşunuzdan belki de en çok duyacağınız ses: Mutlu cıvıltı

Mubabbet kuşlarının en yaygın ifadelerinden biri olan 'mutlu cıvıltı', tek ve kesik kesik şekilde duyulur. Bu, yoğun bir memnuniyetin ve kuşunuzun mutlu bir şekilde hayatına devam ettiğinin bir göstergesidir. Mutlu cıvıltı sesi, kuşun sürüsüne katılmasına da yardımcı olur. Aynı zamanda, sahibinin ortadan kaybolduğunu düşündüğü ve endişe ettiği durumlarda 'Ben buradayım!' demek amacıyla da kullanabilir. Muhabbet kuşları bazen sessizliğe tahammül edemez ve tam anlamıyla gürültü yapmaktan kendini alıkoyamaz. Öyle anlarda da mutlu cıvıltı sesini duyabilirsiniz.

Kuşunuzun bir ihtiyacı olabilir: Mutsuz cıvıltı

Bir kuşun çıkardığı cıvıltı sesi farklı anlamlara gelebilen çok yönlü bir sestir. Eğer mutlu olması veya sessizliği bozmak istemesi dışında, dikkat çekmek, yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını istemek, kafesiyle alakalı bir sorunu anlatmak istemesi gibi durumlarda da mutsuz olduğunu anlayabileceğiniz şekilde cıvıltı sesi çıkarabilir. Mutsuz cıvıltı, mutlu cıvıltıdan daha yüksek seslidir ve daha çok tekrar eder. Bunun dışında, açık bir pencereden duyduğu diğer kuşların yakınlığından tedirgin olarak da mutsuz cıvıltı sesini çıkarabilir. Ya da hemcinslerinden duyduğu iletişim çağrısına yanıt veriyor olabilir. Mutsuz cıvıltı, eğer kuşunuzun memnun olmadığı durum sürerse yerini ciyaklamaya da bırakabilir.

Duyduğunuzda en tedirgin olmanız gereken ses: Ciyaklamak

Ciyaklama sesi, kuşunuzda duyduğunuzda en tedirgin olmanız gereken seslerden biridir. Kesinlikle bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelir. Kuşunuz, tedirgin veya korkmuş olabilir. Yaralanmış olabilir. Çevresinde ölüm tehlikesi yaratacak başka bir canlıyla karşılaşmış olabilir. Başka bir ihtimal ise kafeste, hormonları kaynaklı çıkmış olan bir çiftleşme krizi olabilir. Ciyaklama sesi dışında tüylerinin birbirine yakın durumda olması da korkmuş olduğu anlamına gelir.

Bu durumda kalan kuşunuzu sakinleştirmek için güven verici bir sesle konuşabilirsiniz. Sorunun ne olduğunu çözene kadar ise kafesinin üstünü bir örtüyle kapatmak, kuşunuzu sakinleştirecektir.

Memnuniyetinin veya kur yaptığının göstergesi: Gevezelik

Muhabbet kuşunuzun gevezeliği, memnuniyetinin göstergesidir. Kuşunuzu sahiplendiğiniz zamanların başında tedirgin edebilse de oldukça normal ve beklenen bir sestir. Eğer ona öğretebildiğiniz kelimeler veya ifadeler varsa, gevezelik ederken söyleme ihtimali vardır. Konuşurken aynı zamanda tüylerinin de kabarması, memnuniyetinin bir başka göstergesidir.

Eğer, kuşunuz erkek ise dişilere kur yapmak amacıyla da gevezelik edebilir. Kur yapmak için yapılan bu gevezeliğe aynı zamanda kafa sallama hareketleri ve dikleşmiş kafa tüyleri de eşlik edebilir.

İçiniz rahat olabilir, kuşunuz çok mutlu: Şarkı söyler gibi şakımak

Şarkı söyler gibi şakımak, bir muhabbet kuşunun çıkarabileceği en mutlu seslerden biridir. Şarkılar, farklı nota ve tonlara sahip karmaşık seslerdir. Duyduğu müzik sesi veya sizin konuşma sesiniz, muhabbet kuşunuzun şarkı söylemesine neden olabilir. Sürüsü olan muhabbet kuşları ise, herkesin güvende olduğunu anlatmak amacıyla şarkı söyler gibi şakıyabilirler.

Kişisel alanıyla ilgili bir problem olabilir: Söylenme

Muhabbet kuşunuzdan çok sık duymayacağınız tıslamaya benzer yüksek bir ses vardır. Kişisel alanları işgal edilmişse veya kendilerini savunmasız hissediyorlarsa bu sesi çıkarabilirler. Eğer kalabalık bir alanda bulunurlarsa, bir köşeye çekilip bu sesi çıkartarak söylenebilirler. Geriye çekilip söylenmesi durumu, kuşunuzun korktuğunu değil öfkelendiğini gösterir. Bu sesi çok duyarsanız, kafesin kuşunuza küçük geldiği ihtimalini düşünebilirsiniz.

Huzurlu bir uyku çekmek için yapabilir: Gaga gıcırdatma sesi

Muhabbet kuşlarının gagalarını birbirine sürterek çıkardığı bu ses, kuşunuzun rahat ve mutlu olduğu anlamına gelir. Kedilerin memnun olduklarında çıkardığı mırıldanma sesine benzetilebilir. Kuşunuz, gece yatmadan önce bu sesi çıkararak mutlu bir şekilde uykuya dalmaya çalışıyor olabilir. Ancak bu sesi duymak bazen insanlar için rahatsız edici olabilir. Böyle durumlarda, muhabbet kuşunuzun daha erken uykuya dalmasını sağlamak için bir bez parçasıyla kafesin üzerini örtebilirsiniz.

Kuşunuza eşlik edebileceğiniz bir ses: Islık çalma

Islık sesi, muhabbet kuşları arasında yaygın bir sestir. Bazıları bunu kendi kendine öğrenebilirken bazılarına da öğretilmesi gerekebilir. Islık çalmayı nasıl yapacaklarını bildiklerinde mutlu olduklarını göstermek için kullanabilirler. Eğlenceli bir melodi duyduklarında ıslık çalabilecekleri gibi aynı zamanda kendilerini eğlendirmek veya vakit doldurmak için de bu sesi çıkarabilirler. Eğer kuşunuz ıslık çalmaya başlarsa siz de ona eşlik edin. Bu durumdan oldukça memnun olacaklardır. Ayrıca onunla sosyalleşmek için harika bir yoldur.

Kuşunuz gergin veya sadece dikkat çekmek istiyor olabilir: Çığlık

Çığlık sesi, mutlu cıvıltılardan kolayca ayırt edilebilen daha yüksek ve sert seslerdir. Muhabbet kuşları çoğu zaman, rahatsız olduğu bir durumu bildirmek için çığlık atarlar. Bazen ise gürültü yaparak dikkat çekmek istemeleri dışında hiçbir şey ifade etmez. Kuşunuzun çığlıklarını anlamak genelde kolaydır. Çığlığın sebebi bazen, tüylerine bir şey takılması veya başka bir kuşla kavga etmesi olabilir. Bazen ise sebepsiz yere çığlık atıyor gibi görünebilir. Çığlıklar kısa ve ara sıra oluyorsa endişelenecek bir şey muhtemelen yoktur. Eğer, uzun süreli ve sürekli çığlık atıyorsa da hasta olma ihtimalini düşünebilirsiniz.

Papağan türünden olmasının faydası: Taklit etme

Muhabbet kuşları, doğasında olan sesleri çıkarmasının yanı sıra çevresinde duyduğu sesleri de taklit etmeye çalışabilir. Papağan türleri arasında yer almasına rağmen diğer türdeşlerine göre taklit etme yeteneği çok da gelişmemiştir. Ancak, mutfak aletlerinin uyarı sesi, kapı zili veya öksürük gibi basit sesleri taklit edebilirler. Nadiren görülse de konuşmalarınızda kullandığınız basit kelimeleri de taklit edebildikleri görülmüştür.