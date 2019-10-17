Tüketiciler, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte vakitlerinin ciddi bir bölümünü akıllı telefonlarında harcamaya başladılar. Özellikle de akıllı telefon ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çoğalan sosyal medya platformları, tüketicilerin en çok zamanını alan yerlerin başında geliyor. Bu platformların en popüler olanlarından bir tanesi de Instagram.
Instagram, temelde fotoğraf ve video paylaşılmasını sağlayan bir platform. Ancak bu platform artık o kadar önemli bir hale geldi ki kullanıcılar, Instagram'daki paylaşımlarına büyük önem veriyorlar. Herkes, gönderilerinin maksimum seviyede beğenilmesini istiyor. Hal böyle olunca da pek çok kullanıcı, Instagram gönderilerini mükemmel hale getirebilmek için uzun uğraşlar veriyor. Chris Hernandez, gördüğünüz bazı mükemmel Instagram paylaşımlarının yaratıcılarından sadece bir tanesi.
Chris Hernandez, profesyonel bir Instagram fotoğrafçısı. Yukarıda görmekte olduğunuz muhteşem fotoğraflar, onun elinden çıkmış bulunuyor. Ancak Hernandez, bu fotoğrafları hiç de kolay çekmiyor. Şimdi ise Hernandez, bu muhteşem fotoğrafların arka planında nelerin yaşandığını, fotoğrafların nasıl çekildiğini gösterdi. Dilerseniz şimdi, Hernandez'in bu mükemmel fotoğrafları nasıl çektiğine bakalım.
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