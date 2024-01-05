Henüz deneyimleme fırsatınızın olmadığı ama çok merak ettiğiniz ürünlere bir şans vermek istiyorsanız bu içerik tam size göre!

Özellikle artan fiyatlar, bazı teknolojik ürünleri hayatımıza katmamızı zorlaştırdı. VR gözlüklerden kameralara pek çok ürün aslında hayatımızı daha keyifli hale getirebilecekken almak ile almamak arasında kalabiliyoruz.

Merak ettiğiniz elektronikleri satın almadan önce denemenin en popüler yöntemi ise kiralayarak kullanmak. Biz de bu listede denemek isteyeceğiniz bazı ürünleri listeledik.

Ürünlere geçmeden size güzel bir haberimiz var;

Satın almadan önce denemek istediğiniz ürünleri veya kısa süreli de olsa deneyimlemek ya da ihtiyaçlarınızı gidermek istediğiniz ürünleri kiralarsin.com’dan kiralayarak kullanabilirsiniz. Üstelik 2024 yılı boyunca geçerli WEBTEKNO10 indirim koduyla %10 indirimle kiralama fırsatınız da var!

Gelin şimdi ürünlere geçelim;

Nintendo Switch

Taşınabilir oyun konsolları son dönemde yeniden popülaritesi artan ürünler arasında ve artık çok daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Eğer siz de almadan önce biraz denemek istiyorsanız ya da ''şu oyunu oynasam ne güzel olurdu'' diyorsanız Zelda, Pokemon, Super Mario gibi popüler oyunları da birlikte kiralayarak oynayabileceğiniz Nintendo Switch'e bir göz atabilirsiniz.

Nintendo Switch'i kiralarsın.com üzerinden incelemek ve kiralamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Steam Deck

Eğer merak ettiğiniz taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'se, kiralarsın.com üzerinden onu da kiralamanız mümkün. Oldukça geniş bir oyun kütüphanesi olan Steam Deck'in artılarını ve eksilerini dilediğiniz süre boyunca kiralayarak deneyimleyebilirsiniz.

Steam Deck'i kiralarsın.com üzerinden incelemek ve kiralamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oculus VR Gözlük

Sanal gerçeklik gözlükleri de son birkaç yılda giderek gelişti ve her yeni gelişmeyle birlikte gelecekte hayatımızın daha büyük bir parçası olacaklarını hissettiriyorlar. Henüz deneme lansınız olmadıysa Oculus Quest 2 veya Oculus Quest 3 cihazlarını tercih edebilirsiniz. Bu gözlükler bazı kişilerde baş ağrısı yapabildiği için özellikle satın almadan önce kiralayarak denemekte fayda var.

Oculus Quest 2'ye göz atmak için buraya, Quest 3 için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech Oyuncu Yarış Direksiyonu

Eğer oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için bir direksiyon seti denemek istiyorsanız hem PC hem de oyun konsollarıyla kullanabileceğiniz Logitech G29 ve G920 modellerini kiralayarak cihazları deneyebilir veya kısa süre de olsa eğlenebilirsiniz. Tercihe bağlı olarak direksiyonla birlikte vites de kiralayabilir, sürüş deneyimini çok daha gerçekçi kılabilirsiniz.

Logitech'in G29 modeline buradan, G920 modeline ise buradan ulaşabilirsiniz.

Logitech G Saitek PRO Flight Yoke System Uçuş Simülatörü

Gözünüz daha yükseklerdeyse ve bir uçuş simülatörü denemek istiyorsanız o zaman da önerimiz Logitech G Saitek PRO Flight Yoke System Uçuş Simülatörü. Sunduğu aşırı gerçekçi deneyim ile ister acemi ister deneyimli bir uçuş simülatörü sever olun; Logitech'in bu ürünü sizi mutlu edecek.

Logitech G Saitek PRO Flight Yoke System Uçuş Simülatörünü kiralarsın.com üzerinden kiralamak ve hemen denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Karcher SE 6.100 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Sosyal medyada gördüğün halı ya da koltuk yıkama videolarını izlemek gizliden gizliye sizi de rahatlatıyor olabilir. Öyleyse de değilse de evinizdeki halıları ve koltukları temizlemenin rahatlatacağı kesin.

Satın almak yerine ihtiyaç duydukça kiralayabileceğiniz ya da performansını deneyip memnun kalırsanız satın alabileceğiniz; bu alanın en iyi ürünlerinden biri Karcher SE 6.100 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi kesinlikle denemenize değecek bir seçenek.

Hemen göz atmak ve kiralamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sony Vlog Kamerası Zv-1

Bu öneri içerik üretmek isteyenlere geliyor. Sony’nin vlogger’lar için özel tasarladığı bu kamerayla karmaşık kurulum olmadan hızlıca içerikler üretmeye başlayabilirsiniz. Hem pratik hem kullanışlı olan bu ürünün işinizi görüp görmeyeceğinden emin olmak ve performansına göz atmak için ürünü hemen buraya tıklayarak kiralayabilirsiniz.

Insta360 X3 360 Derece Aksiyon Kamerası

Daha dinamik çekimler için çok daha pratik bir kameraya ihtiyacınız varsa o zaman da seçeneğiniz Insta360 X3 360 Derece Aksiyon Kamerası olabilir. Her an rahatça yanınızda taşıyarak tüm çekimleriniz için kullanabileceğiniz ürünü deneyimlemek için buraya tıklayarak kiralayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm

Akıllı saatler de çoğumuzun aklında soru işareti yaratan ürünler. ''Acaba ne kadar gerekli, alsam ne kadar kullanırım?'' gibi soru işaretleriniz varsa, Samsung Galaxy Watch5 Pro modelini kiralayıp üst segment akıllı saatlerden biri ile en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Buraya tıklayarak ürüne hemen kiralarsın.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Wanbo Projeksiyon

Evine bir projeksiyon alan hemen herkes çok memnun. Peki acaba gerçekten televizyon ekranının yerini alabilir mi? Ya da sizin eviniz, odanız için uygun mu? Bu tür soruları cevaplamak ve projeksiyon deneyimine göz atmak için hemen buraya tıklayarak Wanbo'nun taşınabilir bu projeksiyonunu kiralayabilirsiniz.

Kiralarsın’dan kiralamak güvenli mi ve nasıl kiralama yaparım?

Kiralarsın başta elektronik ürünler olmak üzere pek çok ürünü kiralayarak kullanmaya olanak sağlayan ve hızla büyüyerek yurt dışına açılan yerli bir girişim. Kiralarsın’ın sunduğu %80 hasar güvenceli veya ek ücret karşılığında %100 hasar güvenceli seçeneklerinden birini tercih ederek kiralarsin.com ’dan kiralamanızı güvenle yapabilirsiniz.

Tüm Türkiye’den kiralama siparişi oluşturabilir ve kiraladığınız ürünleri kargo ile teslim alabilirsiniz. Eğer İngiltere’deyseniz Kiralarsın’ın İngiltere’deki markası Rundle’dan kiralama yaparak aynı deneyimi İngiltere’de de yaşayabilirsiniz.

Kiralamanın son gününden 1 gün önceye kadar esnek bir şekilde kiralama sürenizi uzatabilir veya kiraladığınız cihazı satın almaya karar verirseniz ‘kiraladığımı satın al’ özelliğiyle 2. el değerinden satın alabilirsiniz.

Son olarak WEBTEKNO10 koduyla 2024 yılı boyunca %10 indirim fırsatını da hatırlatalım. Şimdiden iyi eğlenceler!