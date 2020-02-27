Müzik Devi Şirketlerin Dudak Uçuklatan Yayın Gelirleri

İnternetin ilk ortaya çıktığı bir dönemde müzik firmaları, internet hizmetlerine karşı cephe almıştı. Son açıklanana yayın gelirlerine bakarsak, iki tarafın artık barıştığını söylemek mümkün.

Napster, müzik endüstrisi için oldukça büyük bir değişim dalgası yaratmıştı. Müzik şirketleri oldukça zor durumda kalırken, müzik grupları da albüm satışlarının düşmesinden korktuğunu belirtmişti.

Özellikle Metallica-Napster davası uzun süre gündem olmuş, dosya paylaşımı konusu ticari, sosyal ve ahlaki olarak tartışmaya açılmıştı. Günümüzde gelinen noktada Napster olmasa bile internet, artık çok büyük bir güç olduğunu şirketlere ispatladı.

Saatte 1 milyon dolar

Müzik sektörünün devleri için artık internet yayınları ana gelir kalemleri arasında yer alıyor. YouTube ve Spotify başta olmak üzere devler her platformda boy gösteriyor. Yayın gelirleri, müzik endüstrisinin geçen yılki toplam gelirlerinin %80’ini oluşturuyor.

Music Business Worldwide’ın raporuna göre müzik sektörünün “Üç Büyükler”i için üyelik temelli yayın platformlarından gelen kazanç, 8,3 milyar doları bulmuş durumda. Firmaların gelirlerinin %79’u yayın platformlarından gelirken, fiziksel ürünler ise yalnızca %10’da kalıyor.

Spotify gibi abonelik sistemi kullanılan platformlardan gelen gelir, müzik devlerinin internetteki tek gelir kapısı da değil. YouTube gibi reklam temelli yayın platformlarında kendi kanallarını kuran firmaların geçen yılki reklam gelirleri %20 artış gösterdi.

Müzik yayıncılığı gittikçe büyüyor

Geçtiğimiz yıl ABD içinde müzik platformlarına üye olan kişilerin sayısı %29 arttı ve 60,4 milyon doları buldu. Ücretli üyeliklerin getirisiyse 6,8 milyar dolara ulaştı. Kayıtlı müzik endüstrisinin elde ettiği gelirin neredeyse üçte ikisi platformlardan geldi.

Yayın platformlarının sayısı arttıkça internetten müzik indirenlerin sayısı da azalıyor. Kalıcı albüm indirmeleri ABD’de %21 düşüş gösterdi. Dünya çapında da durum benzer şekilde ilerliyor. Fiziksel müzik ürünlerinde de düşüş devam ediyor, büyüyen tek pazar plak pazarı oldu.

Müzik firmaları şimdi, Spotify’ın ardından halka arz süreçlerine başlayacak ve Universal, Warner Music ve Sony hisseleri yakın gelecekte borsalarda alım satıma açılacak. Bakalım teknoloji, müzik sektörünün geleceğini daha ne kadar değiştirecek.