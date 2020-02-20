Google, daha önce açıkladığı YouTube Music'e kişisel müzik yükleme özelliğiyle ilgili ayrıntıları yayınladı. Henüz kullanıma açılmayan özelliğin, ilk etapta akıllı telefonlarda kullanılamayacak.

Bu ayın başlarında, Google yeni YouTube Music sürümünde bulut kilitleme işlevinin yer alacağını açıklamıştı. Özellik henüz kullanıcıların hizmetine açılmasa da bugün Google'ın destek sayfasında özelliğe dair ayrıntılar yayınlandı.

Destek sayfasında yer alan bilgilere göre, YouTube Music kullanıcıları kişisel müziklerini yalnızca bilgisayarlarından yükleyebilecekler. En azından ilk etapta, müzikleri karşıya yükleme özelliği YouTube Music'in telefon uygulamasında yer almayacak. Bununla birlikte kullanıcılar, yükledikleri müzikleri YouTube Music uygulamasının 3.51 ve daha güncel sürümlerinde görüntüleyebilecek ve onları yönetebilecek.

5 dosya formatı destekleniyor

YouTube Music'e müzik yüklemek için, dosyanızı fare imleciyle tutup music.youtube.com sayfasında herhangi bir yere sürüklemeniz yeterli olacak. Bir başka seçenekse, YouTube Music internet sitesinde profil fotoğrafınıza tıklayarak 'Upload music'i (Müzik yükleyin) seçmeniz. Desteklenen dosya formatları arasında MP3, M4A, WMA, FLAC ve OGG bulunuyor. Dosyalarınızı bir kez yükledikten sonra onları YouTube Music Premium üyeliğiniz olmasa bile reklamsız ve çevrimdışı olarak dinleyebileceksiniz.

Destek sayfasında yapılan açıklama göre, kullanıcılar YouTube Music Google Play Müzik'in yerine almadan önce, tüm kütüphanelerini sorunsuz bir biçimde YouTube Music'e taşıyabilecek.

Google’ın daha hızlı ve daha güvenli olacağını söylediği, 2020 sonbaharında bizlerle olacak Android 10'da, Google’ın varsayılan olarak yüklü gelen uygulamaları arasında artık YouTube Music uygulaması da yer alacak. Yani Android 10’a sahip bir cihaz satın aldığınızda içerisinde YouTube Music uygulaması yüklü gelecek.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre YouTube Music, Google Play Müzik’in yerini alacak. Google Play Müzik kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulamayı Google Play’den indirmek zorunda olacaklar. YouTube Music Premium ve YouTube Premium’un fiyatları da şöyle: YouTube Music Premium’u satın almak istediğinizde aylık 13,99 TL’lik bir ücret ödemeniz gerekiyor. YouTube Premium’un aylık ücretiyse 16,99 TL. Bu hizmeti satın aldığınızda YouTube Music hesabınız da Premium özelliği kazanıyor.