Blue Origin Davası NASA’nın Ay Görevini Erteleyebilir

Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos’un NASA’nın SpaceX’le anlaşması üzerine açtığı dava sürüyor. Dava süreci ve sonucunda verilen karara göre 2024’te gerçekleşmesi planlanan Ay görevi ertelenebilir.

NASA 52 yıl aradan sonra ilk defa 2024’te Ay’a insan göndermeyi planlıyordu. Artemis Programı kapsamında gerçekleşecek bu projede kullanılacak Ay’a iniş takımlarının üretilmesi için açtığı ihaleleri büyük havacılık ve uzay şirketlerine sunmuş, SpaceX ile anlaşma imzalamıştı. Ancak ihalede teklif sunan bir diğer dev şirket Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos, NASA’ya yasa dışı ve uygunsuz teklifi değerlendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Bezos NASA'nın temel uçuş güvenliği gerekliliklerini göz ardı ettiğini iddia ediyor. Dev şirket davada, NASA'nın SpaceX'le imzaladığı sözleşmenin hükümet-sözleşme ihale yasasının “temel ilkelerini” ihlal ettiğini savunuyor.

Dava sonuçlanmadan SpaceX görevde kullanılacak arazi aracını geliştirmeye devam edemeyeceği için NASA mahkeme kararına kadar proje üzerinde çalışmayı durdurmayı kabul etti.

Bill Nelson açıkladı: Dava, NASA’nın Ay Görevini Geciktirebilir

Insider'ın haberine göre NASA yöneticisi Bill Nelson, salı günü düzenlediği basın toplantısında 1972’den sonra ilk defa 2024’de gerçekleşmesi planlanan Ay yolculuğunun devam eden dava süreci nedeniyle gecikebileceğini ima etti. Şirket tarafından NASA'ya açılan dava daha önce çeşitli gerekçelerle iki kez ertelenmişti. Zaten sürecin işleyişi ve yaşanan bu aksaklıklar planlanan ay yolculuğunun gecikebileceğini düşündürüyordu. Üst düzey NASA yetkilisi tarafından da yapılan açıklama sayesinde projenin ileri bir tarihe erteleneceği netleşti.

Ayrıca geçen ay NASA Genel Müfettiş Ofisi tarafından, davadan bağımsız olarak yayınlanan bir raporda astronotlar için yeni nesil uzay giysilerinin geliştirilmesinde gecikmeler olduğu ve bu sebeple NASA’nın 2024 hedefine ulaşmasının “mümkün olmadığı” belirtilmişti.