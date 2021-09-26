Call of Duty Haritaları, LEGO'larla Yeniden İnşa Edildi

Call of Duty sevenlerin görür görmez tanıyacağını düşündüğümüz, LEGO'larla yeniden canlandırılan harita tasarımlarıyla karşınızdayız. Söz konusu haritaları, oldukça maliyetli olsalar da elinizde gerekli parçalar bulunduğu sürece sizler de yapabilirsiniz.

DiamondLobby, dünya genelinde oldukça fazla sevilen aksiyon serilerinden Call of Duty’nin (CoD) akıllara kazınan haritalarını LEGO’larla yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Bu süreçte bir 3D tasarımcısından da yardım alan ekip söz konusu haritaları, LEGO'larla en baştan parça parça oluşturdu.

Herkesin bunu yapabileceğini söyleyen ekip, tüm haritaları Bricklink isimli ücretsiz bir uygulama üzerinden yaptı.Haritaları oluşturmakla kalmayan ekip, CoD severlerin bakınca hatırlayacağı bir kamera açısıyla da haritaları fotoğrafladı. Bunları gerçek hayatta yapmak isteyenler içinse aşağı yukarı bir maliyet de paylaşıldı. İşte ortaya çıkanlar:

Crash

İlk olarak orijinal Call of Duty: Modern Warfare’da görünen ve o zamandan beri serinin oyunlarında kendine yer bulan Crash, ekibin ilk tercihi olmuş. Söz konusu haritayı yapmak için tam olarak 2,167 adet parça gerekiyor. Maliyeti ise 1.340 dolar (yaklaşık 11.900 TL).

Ölçüleri: 1,11m x 1,46m x 0,3 m (En x boy x uzunluk)

Castle

Call of Duty: World at War’da görülen Castle, Crash’e göre çok daha fazla LEGO gerektiriyor. Oluşturmak istediğinizde tamı tamına 12.873 parçaya ihtiyacınızın olacağı bu harita, size 2.508 dolara (yaklaşık 22.280 TL) mal olacak.

Ölçüleri: 1,56m x 2,02m x 0,64m

Terminal

Terminal, Call of Duty: Modern Warfare 2’de karşımıza çıkmıştı. Söz konusu haritayı yaparken oldukça zorlandıklarını belirten ekip, tamı tamına 18.043 LEGO kullanmış. Bu da 4.726 dolar (yaklaşık 42.000 TL) demek.

Ölçüleri: 3,97m x 2,87m x 0,52m

Firing Range

Farklı Call of Duty oyunlarında görülen ve oldukça küçük boyutlara sahip olan Firing Range’in yapımında 5.133 parça kullanılmış. Bu da 1.988 dolar (yaklaşık 17.660 TL) anlamına geliyor.

Ölçüleri: 1,94m x 1,79m x 0,41m

Rust

Call of Duty: Modern Warfare 2’de görülen Rust haritası, oyundakinin tıpatıp aynısı gibi görünüyor. Yapımında 1.811 parça gerektiren haritanın maliyeti 1.810 dolar (yaklaşık 16.100 TL).

Ölçüleri: 1,28m x 1,79m x 0,82m

Nuketown

İlk bakışta savaş alanından çok sakin bir sokak gibi görünen Nuketown, küçük görünüşüne rağmen tamı tamına 5.953 parça gerektiriyor. Bu haritanın maliyeti ise 3.033 dolar (yaklaşık 27.000 TL).

Ölçüleri: 1,54m x 1,35m x 0,67m

Slums

Farklı Call of Duty oyunlarında gördüğümüz Slums haritası, en çok tercih edilenlerin arasında olmasa da DiamondLobby ekibi, eskilerin iyi vakitler geçirmesini sağlayan bu haritaya hak ettiği saygıyı göstermiş. 3.456 LEGO'dan oluşan bu haritanın maliyeti 1.591 dolar (yaklaşık 14.100 TL).

Ölçüleri: 1,92m x 1,3m x 0.53m

Raid

Oyuncular tarafından oldukça fazla sevilen Raid haritası, en son Black Ops Cold War oyununda görülmüştü. Tamı tamına 14.152 parçadan oluşan haritanın maliyeti ise 2.474 dolar (yaklaşık 22.000 TL).

Ölçüleri: 1,76m x 2,19m x 0,42m

Siz de Call of Duty serisinden ya da farklı oyunlardan aklınıza kazınan haritaları yorum kısmında paylaşabilirsiniz.