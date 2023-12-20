NASA'nın "Asteroid Avcısı" Teleskobu Ömrünü Tamamlıyor

NASA'nın 200'e yakın gök cismi keşfeden kızılötesi uydusu NEOWISE, her geçen gün Dünya'ya doğru çakılıyor. Sebebi ise güneş parlamaları.

Gece göklerini keşfetmek için NASA'nın uzun zaman önce yörüngeye gönderdiği NEOWISE adlı kızılötesi uydusu, güneş parlamaları nedeniyle yörüngesinin dışına itildi. Bu sürecin sonunda uydu, Dünya atmosferinde yanarak yok olacak. 2009'da fırlatılan kızılötesi teleskobu, bugüne kadar 200'e yakın gök cismini ortaya çıkarmıştı.

NEOWISE'ın son yolculuğu

NASA'nın NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer/Dünyaya Yakın Nesne Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Kâşifi) adlı aracının, 2025 yılında artan güneş aktiviteleri nedeniyle kullanılmaz duruma geleceği açıklandı. Teleskobun yörüngesinin zaman içerisinde gittikçe daha da alçalacak. Bu durumun nedeni olan güneş parlamaları aslında diğer uyduları da etkileyecek.

Güneş parlamaları nedeniyle Dünya'nın atmosferi ısınıyor ve genleşiyor. Genleşen atmosfer nedeniyle de uydular, daha fazla sürtünmeye maruz kalıyor. Sürtünme nedeniyle hız kaybeden uydular zamanla yörüngelerinden sapıyor ve atmosferin daha alt katmanlarına çekiliyor. Daha alt katmanlarda atmosfer daha yoğun olduğu için hız kaybı da artıyor.

13 Aralık 2013'te faaliyetlerine tekrar başlayan NEOWISE, aradan geçen sürede çok sayıda asteroid ve kuyruklu yıldız keşfinde önemli rol oynadı. Dünya'ya yakın nesneleri inceleyen bu uydu, gezegen savunma stratejilerini güçlendirmesiyle biliniyordu. NEOWISE aslında 2009 yılındaki WSE misyonunun yeniden tasarlanmasıyla ortaya çıkmıştı.

İlk görevinde WISE gökyüzünün haritasını iki defa çıkaran kızılötesi teleskobu, soğutucu sıvısının tükenmesinin ardından yeni bir görevle harekete geçirildi. Soğutucu sıvısı olmadan evrendeki en soğuk nesneleri gözlemleyemeyecek olacak uydu, gezegenimizin yörüngesinde bulunabilecek ve potansiyel bir çarpışma tehlikesi oluşturabilecek nesneleri gözlemlemek üzere yeniden görevlendirmişti.

NEOWISE'ın halefi NEO Surveyor üzerinde çalışmalar devam ediyor ve 2027 yılında faaliyete alınması planlanıyor.