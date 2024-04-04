NASA, Ay görevlerinde kullanılacak ve astronotların da binebileceği aracı ürettirmek için üç adayını belirledi.

NASA, Artemis görevi kapsamında bir kez daha Ay'a gitmeye hazırlanıyor ancak bu defa daha kalıcı olmayı planlıyorlar. Gezegenimizin uydusunun güney kutbunda donmuş hâlde su bulunması nedeniyle bu bölgeye bir üs kurmayı ve bu üssü de ilerleyen dönemde Mars'a gerçekleştirilecek insanlı yolculuklar için kullanmayı amaçlayan NASA, Ay yüzeyinde kullanılacak araçlar inşa ettirmeyi amaçlıyor.

NASA şimdi Ay yüzeyinde kullanılacak aracı üretebilecek üç potansiyel adayı belirledi. Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab, 13 yılda değeri 4,6 milyar doları bulabilecek Ay yüzeyi aracı çalışmaları için çeşitli şartları sağlayacak araçlar tasarlayacak.

Üç firma da kendi aracını tasarlayacak

LTV (Lunar Terrain Vehicle - Ay Yüzey Aracı) geliştirmek için seçilen üç firma da kendi araçlarını tasarlayacak. Her üç tasarımın da tam ekipmanlı iki astronotu taşıyabilecek şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Bu araçların üzerinde ayrıca çeşitli robotik kontroller, uzaktan kontrol edilebilmelerini sağlayan sistemler olması gerekiyor. Böylece NASA, aktif olarak Ay yüzeyinde bir astronotu olmasa bile çalışmalarına devam edebilecek.

Sonrasında ise firmalar, NASA'nın tasarım şartlarını karşılamak için fizibilite çalışmaları yapacakları bir yıllık bir sürece girecek. Sonrasında da NASA, deneme görevi için firmalardan teklifleri alacak. Artemis V görevi öncesinde firmalar yeterliliklerini kanıtlayacak ve araçlar Ay yüzeyine gönderilecek.

Araçlar Ay yüzeyinde normalde ulaşılamayacak noktalara ulaşmakta ve astronotlar olmadığı zamanlarda araştırmalara otonom şekilde devam etmekte kullanılacak.