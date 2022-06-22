NASA, Ay'a Nükleer Enerji Santrali Kurmayı Planlıyor

NASA, uzun süreli uzay görevlerinde enerji ihtiyacını karşılamak için büyük bir adım olacak projesi kapsamında ilk konsept tasarımları seçti. 5'er milyon dolar fon alan üç proje, NASA'nın uzayda nükleer enerji planlarının temelini oluşturacak.

İnsanlık artık uzun süreli ve uzun mesafeli uzay görevlerine hazırlanma aşamasına gelmişken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önemli bir gelişmeye imza attı. Ajans, ABD Enerji Bakanlığı ile birlikte uzayda nükleer enerji çalışmalarında ilk adımı atacak üç konsept tasarımı seçti.

Üç tasarım, ABD’nin 2030 yılı sonuna kadar Ay’da ‘fisyon yüzey enerjisi sistemi' kurması planları kapsamında seçildi. Bu kapsamda Artemis ile Ay’a ulaşmayı planlayan NASA, proje ile birlikte Ay yüzeyinde enerji sağlamak için planlama yapmaya başladı. Seçilen her üç tasarıma tasarım konseptinin ilk kez geliştirilmesinde aracı olunmasını sağlayacak 5 milyon dolarlık bütçe sağlanacak.

Teknoloji ne işe yarayacak?

Söz konusu fisyon sistemleri, diğer enerji sistemlerine nazaran daha küçük ve hafif oluyor ve merkezinin konumu, ne kadar Güneş ışığı aldığı ve çevresel şartları fark etmeksizin enerji üretebiliyor. Bu da uzun süreli Ay ve Mars görevlerinde enerjinin sağlanması için yol hazırlıyor. NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü’nün ortak yöneticisi Jim Reuter da teknolojiyi şu şekilde tanımlıyor:

“Yeni teknoloji, Ay, Mars ve ötesini keşfetmemizi sağlıyor. Bu erken tasarımları geliştirmek, diğer dünyalardaki uzun vadeli insan varlığımızı güçlendirmek için zemin hazırlamamıza yardımcı olacaktır.”

Proje için hangi şirketlerin tasarımları seçildi?

NASA, proje kapsamında seçtiği tasarımları geliştirenleri ve ortaklarını şu şekilde açıkladı:

Lockheed Martin (BWXT ve Creare ortaklığıyla)

(BWXT ve Creare ortaklığıyla) Westinghouse (Aerojet Rocketdyne ortaklığıyla)

(Aerojet Rocketdyne ortaklığıyla) IX (Maxar ve Boeing ortaklığıyla)

Fisyon yüzey enerjisi teknolojileri, NASA'nın güç üretmek için reaktörlere dayanan nükleer tahrik sistemlerinin olgunlaşmasına yardımcı olacak.