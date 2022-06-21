NASA, Voyager 1 ve Voyager 2'nin Gücünü Kapatacak

NASA, 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager isimli sondaların gücünü kapatma kararı aldı. Güç, bir süre sonra yeniden açılacak. NASA, sondaları bu sayede 2030'a kadar kullanmayı amaçlıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1977 yılında "Voyager" olarak isimlendirdiği uzay araçlarını fırlatmıştı. Voyager 1 ve Voyager 2 olarak bilinen sondalar, bugün Dünya'dan çok ama çok uzaktalar. Hatta Voyager sondaları için insanoğlunun yaptığı ve Dünya'dan en uzakta olan nesne diyebiliriz. Ancak Voyager sondaları, artık yolun sonuna gelmiş durumda.

Bir uzay aracının 45 yıl boyunca nasıl kesintisiz bir şekilde çalıştığını ve Güneş Sistemi'nin dışına kadar çıkabildiğini merak etmiş olabilirsiniz. NASA mühendisleri, bu sondalara radyoaktif plütonyumdan enerji sağladılar. Ancak artık enerji kalmadı. Yılda 4 watt enerji tüketen Voyager uzay sondaları, enerji sağlayamayacak duruma geldiler. Hal böyle olunca da NASA, sondaların enerjisini kesmeye karar verdi. Mühendisler, yapacakları enerji tasarrufu ile sondaları 2030'a kadar kullanmaya devam edecekler. Elbette her şey yolunda giderse...

Voyager 1 ve Voyager 2 şu an nerede?

1977'de fırlatılan sondaların ilk görevi, Satürn ve Jüpiter'in çevresinde uçmak ve bu gezegenlerle ilgili bilgi toplamaktı. Fırlatmadan birkaç yıl sonra bu görevi tamamlayan sondalar, daha sonraki süreçte de uzayın derinliklerine kadar gönderildiler. Voyager 1 ve Voyager 2, yıllar boyunca o kadar uzaklaştı ki Güneş Sistemi'nin bile dışına çıktı. 1998'de bir açıklama yapan NASA, Voyager 1'in uzaydaki en uzak insan yapımı nesne olduğunu duyurdu. O açıklamanın yapıldığı gün Voyager 1, Dünya'dan 10.46 milyar kilometre uzaktaydı.

NASA, Voyager sondaları için bir internet sitesi oluşturdu. Bu internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda; Voyager 1'in Dünya'dan uzaklığının 23 milyar 327 milyon 229 bin 514 kilometre olduğunu görüyoruz. Voyager 2'nin Dünya'dan uzaklığı ise 19 milyar 413 milyon 229 bin 500 kilometre. NASA, aldığı son karar ile sondaların ulaşabileceği maksimum uzaklığı zirveye ulaştırmış olacak.