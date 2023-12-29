NASA, uzun yıllardır Mars'ta keşif yapan Curiosity Gezgini'nin iki yeni videosunu paylaştı. 10'ar saniyelik videolarda gezginin operasyonel olmadığı bir günü izlenebiliyor.

2011 yılında uzaya gönderilen Curiosity Gezgini, 12 yıldan fazla süredir kızıl gezegende keşifler yapıyordu. Şimdi ise NASA’dan uzay meraklılarının çok ilgisini çekecek bir video yayımlandı. Ajans, Curiosity Gezgini’nin gezegendeki bir gününü paylaştı.

Video, 8 Kasım 2023 gününde çekildi. NASA Jet İtki Laboratuvarı’ndaki ekipler, aracın ön ve arka kameralarından alınan görüntüleri yaklaşık 10’ar saniyelik videolarda bir araya getirdi.

Curiosity’nin Mars’ta bir günü (ön kamera):

Arka kameradan gelen video ise bu şekilde:

Curiosity’nin gezegendeki 4002’nci gününe ait görüntüler, “Hazcam” olarak adlandırılan ön ve arka kameralarla çekildi. Açılımı “Tehlikeden Kaçınma Kameraları” olan bu kameralar, normalde aracın kayalar gibi engellerle kaplı zorlu Mars yüzeyinde gezinmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştı.

Gezginin operasyonlarını durdurduğu bir sürede, Gale Krateri bölgesinde çekilen görüntüler, 05.30 ila 17.30 saatleri arasındaki 12 saatlik bir süreyi kapsıyor. Ön kamera, Gediz Vadisi isimli vadiyi bizlere gösterirken arka kamera ise yakındaki Sharp Dağı’nın yamaçlarına doğru bakıyor. Mars kayalarına da görüntülerde bir bakış atabiliyoruz. Curiosity’nin gölgesinin sabahtan akşama kadarki değişimi de görülebiliyor.