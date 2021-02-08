Düz Dünyacıları Uzaya Göndermek İçin Fon Toplanıyor

Marc Gauld adlı bir adam, dün Dünya topluluğunun liderlerinden birini uzaya gönderip Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için fon toplamaya başladı. Şu ana kadar kampanyanın pek başarılı olduğunu söylemek zor.

Pek çoğumuzun kafasında Dünya’nın şekli ile ilgili bir soru işareti bulunmuyor olsa da bazı insanlar, başta NASA olmak üzere tüm bilim dünyasının ve medyanın yüz milyarlarca dolar harcayarak Dünya'nın şekli hakkında yalan söylediğini öne sürüyor. Bazı insanların Dünya’nın düz olduğunu kanıtlama çabası olması gibi, bazı insanların da bu “aydınlanmış” kişilere Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlama çabası bulunuyor.

Bir fon toplama platformu olan Gofundme’de yeni bir fon kampanyası başlatan Marc Gauld, düz Dünyacılara Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya and içmiş durumda. Gauld’un planı oldukça basit; düz Dünyacıların liderlerinden biri, toplanan fon ile uzaya gönderilecek ve Dünya’ya geri döndüğünde Dünya’nın yuvarlak olduğunu gördüğünü anlatması istenecek.

Söz konusu plan için Virgin Galactic adlı uzay turizmi şirketi ile iletişim kurduğunu belirten Gauld, bir düz Dünyacıyı yörüngeye çıkarıp geri getirmenin bedelinin 250 bin dolar olduğunu söylüyor. Ancak ilginç bir şekilde Gauld, fon kampanyasında hedefi 250 bin dolar değil, 250 bin sterlin yani yaklaşık 345 bin dolar olarak belirlemiş durumda. Herhalde Gauld, aradaki farkı “Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamanın bedeli” olarak görüyor.

Bazı düz Dünyacı tanıdıkları olduğunu ve öne sürdüklerinin “saçmalık” olduğunu söyleyen Gauld, bu nedenle düz Dünya topluluğunun liderlerinden biri uzaya götürmenin ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu gösterip diğer düz Dünyacılara anlattırmanın iyi bir fikir olacağını düşünüyor. Yine de Gauld’un şu ana kadar yalnızca 70 sterlin topladığını düşünürsek “düz Dünyacıları bitirme” planında epey yolu olduğunu söyleyebiliriz.