NASA, İki Asteroidin Dünya'nın Yakınından Geçeceğini Duyurdu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2020 GH2 ve 2020 FX3 adlı iki asteroidin bu hafta gezegenimizin yörüngesiyle kesişeceğini belirtti. Asteroidlerden biri 29 metre, diğeri 89 metre genişliğe sahip.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, 29 Nisan'da 1998OR2 adlı asteroidin Dünya'ya çarpacağı iddialarına ilişkin "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" açıklamasını yapmıştı. Şimdiyse iki farklı asteroidin Dünya’nın yörüngesiyle kesişeceği belirtildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) takip sistemi, bu hafta Dünya’ya yakın bir konumdan geçecek iki asteroid tespit etti. NASA’nın Dünya'ya Yakın Cisimler Merkezi'ne (NEO) göre 2020 GH2 ve 2020 FX3 adlı iki asteroid, gezegenimizin yörüngesiyle kesişecek. Potansiyel olarak tehlikeli sınıfa dâhil edilen söz konusu iki asteroid, Dünya’nın yakınından 15 Nisan’da geçecek.

İki asteroid, Dünya'nın yakınından geçecek:

Asteroidlerin özelliklerinden bahsedecek olursak 2020 GH2 adlı asteroid, 29 metre genişliğe sahip. NASA’ya göre bu asteroid, küçük boyutu nedeniyle Dünya’ya bir tehdit oluşturmayacak. Asteroidin Dünya’ya düşeceğini varsaysak bile cisim gezegenimizin yüzeyine ulaşamadan atmosferde yanarak kaybolacaktır.

Bununla birlikte 2020 FX3 asteroidi, atmosferde yanmak için oldukça büyük çapa sahip. Cismin tahmini olarak 89 metre genişliği var. Bu da yaklaşık olarak ABD’nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli’nin uzunluğuna tekabül ediyor. Söz konusu nesnenin Dünya’ya düşmesi hâlinde bir kasaba büyüklüğündeki alanı yok edebileceği belirtiliyor.

Bir kasaba büyüklüğündeki alanı yok edebilir:

Asteroid kuşağındaki gök cisimleri kümelenme eğilimi gösterir ve bazı bölgelerde bulunmaz. En dikkat çeken asteroidler, ana kümeden ayrılanlar olarak biliniyor. Bunlardan bazıları Dünya’ya çok yaklaşır. Örnek verecek olursak çapı yaklaşık 24,8 kilometre olan Eros, 1931 ve 1975 yıllarında Dünya'ya 24 milyon kilometre uzaklıktan geçti; çapı 1,6 kilometre olan Hermes, 1937'de Dünya'ya 776 bin kilometreye kadar yaklaştı.

2020 GH2 ve 2020 FX3 asteroidleri, karşılaştırmalar sonucunda oldukça küçük görünüyor. 1998OR2 ise yaklaşık olarak 1,8 kilometrelik bir çapa sahip. Bu, Manhattan adası kadar büyük bir alana eşit. İyi haber şu ki bu dev cisim, Dünya'nın 6,2 milyon kilometre uzağından geçecek.