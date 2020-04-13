Bilim İnsanları, Oumuamua'nın Tuhaf Yapısını Açıkladı

Güneş sistemini ziyaret eden ilk bilinen yıldızlararası nesne olan Oumuamua hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bilim insanları, 2017 yılında keşfedilen ve gizemli bir doğaya sahip olan cismin nasıl oluştuğu sorusuna kapsamlı bir cevap sundu.

Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi’nden Yun Zhang ve Santa Cruz Kaliforniya Üniversitesi’nden Douglas N. C. Lin, bilgisayar simülasyonlarını kullanarak Oumuamua benzeri cisimlerin gelgit kuvvetlerinin etkisi altında nasıl oluştuğunu anlattı. Öyle ki oluşum teorileri, Oumuamua'nın alışılmadık özelliklerini açıklıyor.

Astronomi ve astrofizik profesörü Douglas N. C. Lin, Oumuamua benzeri yıldızlararası nesnelerin, geniş gelgit parçalanmasıyla üretilebileceğini gösterdiklerini söyledi. Yıldızlarla yakın çarpışma sırasında bu olayın meydana geldiğini belirten Lin, sonuç olarak yıldızlararası uzaya fırlama işleminin oluştuğunu bildirdi. Oumuamua'nın kuru yüzeyi ve alışılmadık şekilde uzun şekline işaret eden Zhang’a göre nesne, kesinlikle Güneş sistemindeki hiçbir yapı gibi değil.

Oumuamua'nın garip yapısı açıklandı:

Araştırmacılar, Oumuamua gibi yıldızlararası nesnelerin uzayda geniş ölçekte olması gerektiğini düşünüyorlar. Zhang, Oumuamua'nın keşfinin kayalık yıldızlararası nesne popülasyonunun daha önce düşünüldüğünden çok daha büyük olduğunu gösterdiğini ifade etti ve ekledi: “Ortalama olarak her gezegensel sistem, Oumuamua gibi yaklaşık 100 trilyon nesneyi fırlatmalı. Bu tür bir nesne üretmek için ortak bir senaryo oluşturmalıyız.”

Zhang ve Lin, bir yıldızın yakınında uçan bir nesnenin yapısal dinamiklerini modellemek için yüksek çözünürlüklü bilgisayar simülasyonları yaptı. Ortaya çıkan sonuçlara göre cisim yıldıza yeteri kadar yaklaşırsa, yıldız onu, daha sonra yıldızlararası uzaya fırlatılan aşırı uzun parçalara ayırabilir. Uzun şekil yapısının normal olduğunu dile getiren Zhang, Oumuamua’ya benzer yapılarda uzun eksenin kısa eksene oranının daha büyük olabileceğini kaydetti.

Uzayda Oumuamua gibi birçok nesne olabilir:

Araştırmacıların termal modellemesi, ilk gövdenin bozulmasından kaynaklanan parçaların yüzeyinin, yıldızdan çok kısa bir mesafede eriyeceğini ve daha büyük mesafelerde yeniden yoğunlaşacağını gösteriyor. Böylece uzun şeklin yapısal kararlılığını sağlayacak bir yapışkan kabuğun oluşacağına dikkat çekiliyor.

Sonuçlara ilişkin konuşan Zhang, gelgit parçalanma senaryosunun yalnızca Oumuamua’nın oluşumunu değil, asteroid benzeri yıldızlararası nesnelerin geniş popülasyonunu da açıkladığını aktardı. Oumuamua’nın buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu söyleyen Lin, “Gelecekte Vera C. Rubin Gözlemevi ile yapılacak gözlemlerle benzer özelliklere sahip çok sayıda yıldızlararası nesnenin keşfedileceğini tahmin ediyoruz” dedi.