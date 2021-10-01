NASA'nın Hubble Teleskobu'nun yerini alacak olan yeni teleskobu için isim tartışmalarına son nokta kondu. NASA, eşcinsel karşıtı politikaları sebebiyle eleştirilen Jamess Web'in isminin yeni teleskoba verileceği yönünde karar aldı.

NASA, yakın zamanda önemli bir göreve imza atacak ve uzaydaki yeni gözümüz olacak teleskobunu görev yerine fırlatacak. Ancak 18 Aralık'ta fırlatılacak olan yeni teleskop, bir süredir yetkinlikleri ve görevleri dışında bambaşka bir tartışma konusu ile gündemdeydi.

Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine gelecek olan bu yeni teleskobun ismi 'James Webb Uzay Teleskobu' olarak belirlenmişti. James Webb, NASA'da uzun yıllar görev alan bir yönetici ve döneminde büyük başarılara imza atılmış. Ancak Webb aynı zamanda yönetici olduğu dönemde işlenen nefret suçlarıyla da anılıyor. Bunlardan en çok öne çıkanı ise LGBTİ bireylerin bir nevi fişlenerek 'eşcinsel' oldukları gerekçesiyle işlerine son verilmesi.

İsminin teleskoba verilmesi istenmemişti:

NASA'nın teleskobuna James Webb'in ismini vermesi, bu sebeple istenmemiş, bilim insanları yayınladıkları ortak bir makale ile konuya dikkat çekerek ismin değiştirilmesi gerektiğini savunmuştu. NASA'nın herhangi bir nefret söylemine konu olan tüm isimleri değiştirmeye başlayacağını açıklaması sonrası yeniden gündeme gelen James Webb konusunda karara varıldı.

NASA, yaptığı oldukça kısa açıklamayla teleskobun isminin aynı kalacağını açıkladı. ''Şu anda James Webb Uzay Teleskobu'nun adının değiştirilmesini garantileyen hiçbir kanıt bulamadık" şeklinde bir açıklama yapan NASA, yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçlara ya da araştırmanın detaylarına yönelik herhangi bir bilgi paylaşmadı.

NASA'nın kararı sonrası kimi bilim insanları 'hayal kırıklığına uğradıklarını' ifade ederken konu hakkında tartışmalar da devam ediyor. Bir kesim, görev süresi boyunca ilk Ay görevleri gibi önemli görevleri yöneten James Webb'in isminin söz konusu iddialar doğru olsa bile teleskoba verilebileceğini düşünüyor.