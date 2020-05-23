NASA; SpaceX’in İlk Mürettebatlı Uçuşuna Resmen Onay Verdi

SpaceX, NASA'nın her şeyin yolunda olduğunu tespit için yaptığı son testi de geçerek, astronotları uzaya taşıyacak ilk uçuşuna onay almayı başardı. İlk mürettebatlı SpaceX uçuşu 27 Mayıs'ta yapılacak.

SpaceX, NASA astronotlarını ilk kez uzaya götürmek için gerekli tüm testleri geçmeyi başardı. NASA'nın her şeyin uçuş için hazır olduğunu belirleme amacıyla yaptığı kritik Uçuşa Hazır Olma Denetimi'ni (FRR) başarıyla tamamlayan SpaceX, önümüzdeki çarşamba günü (27 Mayıs) astronotları uzaya taşımak için onay aldı.

Geçtiğimiz birkaç gün boyunca, Crew Dragon uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak Falcon 9 roketiyle birlikte yapılan testler tüm pürüzlerin giderildiğini gösteriyor. Önümüzdeki pazartesi günü, yani fırlatmadan iki gün önce son uçuşa hazır olma denetimi için hazır olunacak ve son kontroller yapılacak.

SpaceX bir ilki gerçekleştirecek

Crew Dragon uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketi, 27 Mayıs günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Gemide NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken yer alacak. Bu iki astronot, ABD inşa edilen özel bir uzay aracıyla uzaya giden ilk insanlar olacak. Bunun yanı sıra, 2011'de sona eren Space Shuttle programından sonra ABD topraklarından uzaya giden ilk insanlar da Hurley ve Behnken'di.

Behnken ve Hurley, fırlatmadan sonra Crew Dragon'la ISS'ye gidecek ve eğer her şey plana uygun giderse kendi kendini idare ederek istasyona demir atacak. Bundan sonra astronotlar uzay istasyonunda kalacak ve mürettebat olarak ISS'nin işlerine üç boyunca katkı sunduktan sonra eve geri dönecekler. Astronotlar görevlerini tamamladıktan sonra yine Crew Dragon'la Dünya'ya dönecek ve okyanusa iniş yapacaklar.

Behnken ve Hurley bu uçuş kapsamında ISS'de bir süre geçirecek olsalar da, bu fırlatma esas olarak operasyonel bir fırlatma değil. Uçuş, NASA'nın Ticari Mürettebat programı kapsamında SpaceX'in insan değerleme sürecinin son misyonu olarak görülüyor. Ticari Mürettebat programı, NASA'nın uzaya insan göndermenin maliyetlerini azaltmak için güçlü bir kamu-özel ortaklığı geliştirme denemesi olarak biliniyor.