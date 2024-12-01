“GJ 367 b” adlı küçük olduğu kadar sıcak gezegenin 1 yılı, 8 saatten ibaret. Üstelik ilginç özellikleri bununla sınırlı kalmıyor.

Bir gezegen düşünün ki bir yılı, kahvaltı ettiğimiz saatten akşam yemeğimize kadar sürüyor.

Güneş sisteminin dışındaki, “GJ 367 b” adındaki bu ilginç gezegen, yörüngesini yalnızca sekiz saatte tamamlıyor. Gelin, bu ilginç gezegene doğru bir yolculuğa çıkalım.

Bu minik ve hiperaktif gezegenin yüzeyi 1500 dereceye kadar ısınıyor.

Mars’tan biraz büyük ama oldukça yoğun olan GJ 367 b, Dünya’nın yarısı kadar kütleye sahip olmasına rağmen yapısının büyük ölçüde demirden oluştuğu düşünülüyor.

Asıl şaşırtıcı olan ise gezegenin inanılmaz sıcaklığı. Yıldızına tehlikeli derecede yakın olduğu için yüzeyi tam 1500 dereceye kadar ısınıyor.

Bu, metallerin eridiği, hatta bazı elementlerin buharlaştığı bir cehennem ortamı demek. Böyle bir sıcaklıkta, atmosferin uzun süre dayanması neredeyse imkânsız. Yani yaşamın var olabileceği bir yer arıyorsanız burası kesinlikle listenizin dışında kalmalı.

Diğer özellikleri de oldukça enteresan.

GJ 367 b, yıldızının etrafındaki turunu yalnızca 8 saatte tamamlıyor. Ayrıca yıldızına bu kadar yakın olmasının bir sonucu olarak, yoğun radyasyon alıyor.

Gezegen, Mars ile Dünya arasında bir boyuta sahip; çapı yaklaşık 9.200 kilometre. Ağırlık bakımından ise Dünya’nın yaklaşık %55’i kadar bir kütleye sahip. Bu kadar küçük olmasına rağmen epey yüksek yoğunlukta. Çekirdeğinin çoğunlukla demirden oluştuğu düşünülüyor.

Bilim insanları, GJ 367 b gibi ultra kısa dönemli gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Gezegenin demir açısından zengin yapısı, onun başlangıçta daha büyük olduğunu ve atmosferini kaybetmiş olabileceğini düşündürüyor.

Peki, bu ilginç dünya nasıl keşfedildi?

NASA’nın Geçiş Yapan Ötegezegen Gözlem Uydusu (TESS), uzak yıldızların ışıklarında küçük oynamalar tespit etti. Bu titreşimler, bir gezegenin yıldızının önünden geçtiğine dair bir işaretti. İşte GJ 367 b de böyle fark edildi.

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