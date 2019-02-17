NASA, Uzayda Kendiliğinden Kaybolan Mavi Nesneler Buldu

Bir yıldız doğduğunda, kaotik olduğu kadar muazzam bir ışık gösterisi de ortaya çıkar. NASA'nın yeni keşfi de tam olarak bu.

NASA'nın güvenilen uzay teleskobu Hubble, Dünya'dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta, kozmosta hareket eden canlı parlak kümeler yakaladı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, "sigara silahı" adını verdiği bu yeni oluşmuş nesnelerin yeni doğmuş bir yıldızın açık kanıtı olduğunu söylüyor.

Fotoğrafın orta-üst kısmında canlı mavi olarak görülen (geçici) kümeler, derin uzayda çok büyük toz ve gaz kütlelerinin enerji bakımından zengin gaz ve plazmalarla çarpışmasıyla oluşmuş. NASA, bu mavi kütlelerin birkaç on bin yıl içerisinde sanki hiç orada olmamış gibi kaybolacağını söylüyor.

Saatte 240.000 kilometre hızla ilerleyen bu hayalet mavi kümelerden toplamda 5 tane var. NASA, SVS 13 adını verdiği oluşan yeni yıldızı -belki de kalın toz ve gaz bulutları tarafından gizlendiğinden- hala tanımlamıyor.