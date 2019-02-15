NASA, Astronotlar için Rusya ile Anlaşma Yapacak

NASA insanlı uçuş gerçekleştirmek için yeniden Rusya’nın Soyuz aracından koltuk almak zorunda kalabilir.

NASA, 2011 yılında kendi insanlı uzay görevlerini gerçekleştiren uzak mekiğini emekli ettikten sonra, şu anda bu görevler için Amerikalı bir şirketten çözüm yolu bulamıyor. 2019 sonunda ve 2020 yılının başında yapılması planlanan insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu uçuşları için Rusya ile yeni bir anlaşma yapılması gündemde.

Hatırlamak gerekirse NASA’nın Rusya ile yaptığı sözleşme, Haziran 2019 tarihinde son bulacak. Soyuz MS-13 ile birlikte Amerikalı astronot Andrew Morgan, Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov ve İtalyan astronot Luca Parmitano Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek. Gönderilen astronotlar ve kozmonot, yaklaşık 6 ay boyunca ISS bünyesinde görevlerine devam edecekler.

Daha sonrasında ise NASA’nın insanlı uçuş yapması için Rusya ile yeni bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Bu noktada Elon Musk tarafından liderlik edilen SpaceX’in Dragon Kapsülü bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre Dragon Kapsülü, 2020 yılına kadar hazır olacak.

Herhangi bir gecikme ile karşılaşılırsa, NASA’nın insanlı görev gerçekleştirmek için kullanabileceği bir uzay aracı bulunmuyor olacak. Böyle bir risk almak istemeyen NASA’nın da yeniden Rusya ile kontrat hazırlaması gündeme geldi.

Şu an için NASA’nın yeni Soyuz anlaşması için koltuk başına ne kadar ödeme yapması gerektiği konusunda net bilgiler gün yüzüne çıkmış değil. Lakin daha öncesinde 81 milyon dolarlık bir ücret bilgisi gündeme gelmişti. Yeni bir anlaşma da bu fiyatın çok daha yukarı çıkması muhtemel gibi görünüyor. Bilhassa NASA’nın çok fazla seçeneği olmadığı düşünüldüğünde, bu noktada baskı oluşturulması işten bile değil.

Şu an için dikkatler, Elon Musk’a ve SpaceX’e çevrilmiş durumda. Uzay rekabetinin de bir yandan devam etmesi, özel sektörü de kendi alanlarında zorlamaya devam edecek. Yapılan ilk açıklamalar, SpaceX’in ilk denemelerinin NASA için de büyük bir öneme sahip olacağı yönünde.