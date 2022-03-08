NASA, daha önce Perseverance ve Insight görevlerinde yapıldığı gibi Artemis I görevi için de adınızı Dünya dışına taşıyacak bir kampanya başlattı. Artemis I görevi için başlatılan kampanya, adınızı bu kez Ay'a taşıyacak!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) daha önce başlattığı ve Türkiye’den yoğun ilgi gören uzaya isim gönderme kampanyası, bir yenisiyle daha önümüze geldi. NASA, bu kez uzun zaman sonra insanlığın Ay’ı ilk kez yeniden ziyaret edeceği Artemis I görevi için dünyanın her yerinden isimleri almaya başladı.

En sonunda astronotların yeniden Ay’a ayak basmasını hedefleyen Artemis programının ilk ayağı olacak olan Artemis I görevi, insansız bir şekilde gerçekleştirilecek. Orion roketinin Ay’a yollanacağı görev, aynı zamanda ismini NASA’ya gönderen herkesi de beraberinde Ay’a götürecek. İsminizi NASA ile Ay’a taşımak içinse yapmanız gerekenler çok basit.

Adınızı Ay'a gönderin:

NASA’nın Artemis I göreviyle isminizin Ay’a taşınmasını istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayarak NASA’nın ilgili sayfasına ulaşın.

Ardından ‘ Get Boarding Pass ’ seçeneğine basın ve karşınıza çıkan forma isminizi ve soy isminizi yazın.

’ seçeneğine basın ve karşınıza çıkan forma isminizi ve soy isminizi yazın. Son bölüm olan ‘PIN CODE’ kısmınaysa 4-7 rakamdan oluşan, sizin için uygun olan kendi kodunuzu oluşturun.

‘Generate’ seçeneğine bastıktan sonra belirlediğiniz değerlerle size özel biniş kartı oluşturulacak. Biniş kartının üzerine tıklayarak kartı cihazınıza indirebilirsiniz.

NASA’nın daha önce düzenlediği Mars’a İsmini Gönder projesi, bugün milyonlarca ismin Mars’a varmasını sağladı. 2020 yılında yapılan proje, dünyanın hiçbir ülkesinden görmediği düzeyde ilgiyi Türkiye’den görmüştü. NASA’nın günümüzde Mars yüzeyinde dolaşan Perseverance uzay aracının fırlatıldığı görev, toplamda 2,5 milyon Türk ismini Mars'a taşıdı.