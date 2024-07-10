NBA 2K25 Duyuruldu: Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği 2K25 duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi de belli oldu.

2K Sports, büyük bir hayran kitlesine sahip olan basketbol simülasyonu NBA 2K serisinin son oyunu NBA 2K25'i duyurdu. NBA sezonu yakın zamanda sona ermişti ve sezonun ardından da oyunun desteği yavaş yavaş sonlandırılmaya başlanmıştı. NBA draftlarının da gerçekleşmesinin ardından NBA 2K25 duyuruldu. Üç farklı versiyonu gelecek oyunun kapak görsellerinde Vince Carter, Jayson Tatum ve A'ja Wilson yer alacak.

NBA 2K25, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına gelecek. Ayrıca 2K bu yıl oyunu bilgisayara da getireceğini açıkladı ki serinin hayranları uzun yıllardır bunu bekliyordu.

Çıkış tarihi 6 Eylül

Oyunun çıkış tarihi de 6 Eylül olarak açıklandı. Oyunun standart versiyonunun kapağında yer alacak isim ise Jayson Tatum olacak. Bu yıl NBA şampiyonluğu yaşayan başarılı oyuncu, oyunun kapağında yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti. Tatum, çocukluğundan beri oynadığı oyunun bir gün kapağında yer almanın hayalini kurduğunu belirtti.

Oyunun WNBA Edition kapağında Los Angeles Aces takımından A'ja Wilson yer alacak. Oyunun All-Star versiyonunda ise hem Tatum hem Wilson kapakta yer alacak. Bu yılın en pahalı versiyonu olacak Hall of Fame Edition'da ise NBA'în efsanevi isimlerinden Vince Carter yer alacak. Bu versiyonda Season 1 Pro Pass ve MyCareer Vince Carter forması yer alacak.