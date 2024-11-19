Neden Bir Kıyafeti 2 Gün Üst Üste Asla Giymemelisiniz?

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Dün giydiğiniz bir kıyafeti neden bugün de giymemelisiniz? Sebebini açıklıyoruz.

Bir kıyafeti 2 gün üst üste giymek aslımda hijyen açısından büyük bir problem olarak görülmeyebilir.

Ancak işin arka tahmin edeceğimizden daha ciddi bir senaryo var. Gelin birlikte inceleyelim.

Giysileriniz gün boyunca ter ve cilt yağlarını emer.

askıda kıyafetler

Özellikle iç çamaşırları gibi direkt vücudumuza yakın kıyafetler, mikropların kolayca çoğalabilmesi için uygun bir ortam demek. Çünkü mikroplar sıcak ve nemli bir ortamda çok daha kolay ve hızlı çoğalabiliyor. Bu durum da hem kokuya hem de cilt tahrişine neden olabiliyor.

Sıcak havalarda veya fiziksel aktiviteler sonrası bu durum çok daha çabuk ortaya çıkıyor. Kirli giysilerden cilde taşınan bakteriler, sırt gibi hassas bölgelerde sivilce oluşumunu da artırabiliyor.

Özellikle polyester gibi malzemeler, teri ve nemi hapsederek bakteri üremesini hızlandırabiliyor.

askıda renkli kıyafetler

Bu noktada pamuklu kıyafetlerin polyesterlere göre bakteri ve ter birikimine daha uzun sürede yol açabileceğini de hatırlatalım. 

Peki ne yapmak gerek?

Tabii ki hijyen için giysileri düzenli yıkamak ve havalandırmak şart. Ancak bu noktada yıkanan giysilerin tam kurumaması da sorun yaratabiliyor. Çünkü kalan nem, bakteri ve küf üremesi için ideal bir ortam yaratıyor. Yani sadece yıkamak değil, çok iyi bir şekilde kurutmak da gerekli. 

Kaynak: CNN, Bright Side

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