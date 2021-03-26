Tüketici Hakem Heyeti'ne Nasıl Online Başvuru Yapılır?

Herhangi bir firmadan aldığınız herhangi bir üründe sorun çıktıysa ve firma iade, değişim talebinize olumsuz yanıt verdiyse Tüketici Hakem Heyeti online başvuru sistemi ile bu durumu resmi makamlara taşıyabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyeti nedir, online başvuru nasıl yapılır tüm detaylarıyla anlattık.

Herhangi bir ürün alırken “Bu malın garantisi benim.” diyen satıcılar ile her alanda karşılaşabiliyoruz. Ancak olası sorunlarda çoğu zaman firma ile müşteri kolay kolay anlaşamıyor. Böyle bir durum ile karşılaştığınız zaman Tüketici Hakem Heyeti online başvuru yapabilir ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen haklarınızın resmi makamlar tarafından korunmasını sağlayabilirsiniz.

Peki, Tüketici Hakem Heyeti online başvuru nasıl yapılır? Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle yapabildiğimiz tüm işlemleri kalabalık içine girmeden, çevrimiçi olarak gerçekleştirmemiz tavsiye ediliyor. Bu şartlar altında ürün aldığınız bir firma ile sorun yaşadığınız zaman Tüketici Hakem Heyeti online başvuru ile kanuni haklarınızı nasıl arayabileceğinizi adım adım anlattık.

Tüketici Hakem Heyeti nedir?

Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan kurallar çerçevesinde müşteri ile firma arasında yaşanan ve müşterinin aleyhine sonuçlanan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş heyetlerdir. Her ilde ve pek çok büyük ilçede bir Tüketici Hakem Heyeti bulunmaktadır.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ticaret İl Müdürü, İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ise kaymakamdır. Heyetin üyeleri belediye, baro, esnaf ve diğer tüketici örgüt temsilcilerinden oluşmaktadır. 5650 TL altındaki uyuşmazlıklarda ilçelerde, üstündeki uyuşmazlıklarda ise illerde bulunan heyetler görev yapmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti online başvuru nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan e-Devlet Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi sayfasını açın.

Buradan e-Devlet Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi sayfasını açın. Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Uygulamaya Git butonuna tıklayın.

Uygulamaya Git butonuna tıklayın. Adım #4: Tüketici Başvuruları seçeneğine tıklayın.

Tüketici Başvuruları seçeneğine tıklayın. Adım #5: Şikayet edilen firma bilgilerini girin.

Şikayet edilen firma bilgilerini girin. Adım #6: Şikayet konusu ile ilgili detayları girin.

Şikayet konusu ile ilgili detayları girin. Adım #7: Firma ile uyuşmazlığınızı gösteren belgeyi sisteme yükleyin.

Firma ile uyuşmazlığınızı gösteren belgeyi sisteme yükleyin. Adım #8: Belge önizlemenizi kontrol edin.

Belge önizlemenizi kontrol edin. Adım #9: Başvuru yapmak istediğiniz heyeti seçin.

Başvuru yapmak istediğiniz heyeti seçin. Adım #10: Başvuruyu Tamamla butonuna tıklayın.

Adım #1: e-Devlet Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi sayfasını açın:

e-Devlet Kapısı üzerinden pek çok resmi işlem gibi Tüketici Hakem Heyeti online başvuru da yapabiliyorsunuz. Başvuru, Ticaret Bakanlığı’nın Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi sayfası üzerinden gerçekleştirilen yönlendirme ile başlıyor.

Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi sayfası açıldığı zaman sistem sizden e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapmanızı isteyecek. Hesap bilgileriniz, TC kimlik numaranız ve şifrenizdir. Eğer e-Devlet hesabınız yoksa buradan nasıl açılacağını öğrenebilirsiniz.

Adım #3: Uygulamaya Git butonuna tıklayın:

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi sayfası ancak e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yaptığınız zaman kullanılır olacak. Giriş yaptıktan sonra Uygulamaya Git butonuna tıklayın. Uygulamaya Git butonu sizi, Tüketici Bilgi Sistemi İşlemleri sayfasına yönlendirecek.

Adım #4: Tüketici Başvuruları seçeneğine tıklayın:

Tüketici Bilgi Sistemi İşlemleri kısaca TÜBİS sayfası açıldığı zaman karşınıza tek bir seçenek çıkacak. Tüketici Başvuruları seçeneği ile Tüketici Hakem Heyeti online başvuru işlemini yapacağınız sayfayı açabilirsiniz.

Adım #5: Şikayet edilen firma bilgilerini girin:

Tüketici Başvuruları sayfasında Tüketici Hakem Heyeti online başvuru işleminin ilk adımı olarak uyuşmazlık yaşadığınız firma ile ilgili bilgileri girmelisiniz. İstenilen bilgiler fatura üzerinde bulabileceğiniz firma adı, adresi gibi genel bilgilerdir. Bu alanda bildiğiniz tüm detayları girebilirsiniz.

Adım #6: Şikayet konusu ile ilgili detayları girin:

Şikayet konusu adımında zorunlu olmasa da fatura tarihini, numarasını ve uyuşmazlık tutarını yazmanız tavsiye ediliyor. Bu bilgilerden sonra uyuşmazlığın nasıl çözülmesini istediğinizi ve şikayetinizi yazın. Şikayetinizi çok uzun olmayan, net cümleler ile anlatmaya çalışın.

Adım #7: Firma ile uyuşmazlığınızı gösteren belgeyi sisteme yükleyin:

Uyuşmazlık belgesi yükleme adımında 4 seçeneğiniz var; elden getirmek, posta ile göndermek, online yüklemek ve belgenizin olmaması. Eğer firmanın talebinizi reddetmesi sonucu oluşan uyuşmazlık ile ilgili elinizde bir belge varsa PDF formatında buraya yüklemeniz tavsiye ediliyor. Elden getirmek ya da posta ile göndermek zahmetli olabilir. Belgeniz yoksa bunu da belirtmelisiniz.

Adım #8: Belge önizlemenizi kontrol edin:

Şikayet önizleme adımında, önceki adımda yüklemiş olduğunuz PDF formatındaki uyuşmazlık belgesinin önizlemesini göreceksiniz. Bu adımın amacı, belge üzerindeki olası hataların görülmesi ve başvuru tamamlanmadan önce düzeltilmesidir.

Adım #9: Başvuru yapmak istediğiniz heyeti seçin:

Tüketici Hakem Heyeti online başvuru işleminin son adımında başvuru yapmak istediğiniz heyeti kendiniz seçebiliyorsunuz. İkamet adresine göre ya da işlemin yapıldığı yere göre heyet seçebilirsiniz. Size en yakın heyeti seçmeniz tavsiye ediliyor.

Adım #10: Başvuruyu Tamamla butonuna tıklayın:

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra Başvuruyu Tamamla butonu ile Tüketici Hakem Heyeti online başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz. Butona tıklamadan önce, Önceki butonu ile girdiğiniz bilgileri son kez kontrol etmeniz de mümkün.

Tüketici Hakem Heyeti online başvuru hakkında bilmeniz gerekenler:

Başvuru sonrası heyet sizden ya da firmadan bilgi, belge ya da bizzat ürünü isteyebilir.

Heyet tarafından istenilen bilgi ve belgeler en geç 30 gün içinde teslim edilmelidir.

teslim edilmelidir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilir.

Başvurular, en geç 6 ay içinde değerlendirilir. Başvuru niteliğine göre bu süre bir 6 ay daha uzatılabilir.

değerlendirilir. Başvuru niteliğine göre bu süre bir 6 ay daha uzatılabilir. Başvurularınızı e-Devlet TÜBİS sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

Heyet kararları, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde uygulanmak zorundadır.

Tüketici Hakem Heyeti kararları bağlayıcıdır, uygulanmaması halinde İcra Müdürlüğü’ne başvurarak icra işlemi başlatabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti online başvuru sonrası yapılan incelemeler çoğunlukla tüketici lehine verilen bir karar ile noktalanır. Heyetin kararları bağlayıcıdır ve her firma uygulamak zorundadır. Bu nedenle olası bir sorunda, firma ile yaşanan her türlü uyuşmazlıkta Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti nedir, Tüketici Hakem Heyeti online başvuru nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken önemli detayları anlattık. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kurallarının çoğu zaman tüketicinin yanında olduğunu unutmayın.