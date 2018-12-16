Neptün Büyüklüğünde Yeni Bir Gezegen Keşfedildi

Kepler ve K2 görevleri tarafından yapılan heyecan verici gezegen keşifleri, gökbilimcilerin Dünya tarihini anlamalarına ve farklılıkların neden oluştuğunu ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. Şimdi de bu görevler sayesinde, yeni bir gezegen keşfedildi.

K2 exoplanet görevi, Kepler exoplanet keşif misyonunun devamı niteliği taşıyor. Beraber binlerce yeni gezegen keşfeden ve bu gezegenler arasında çok ciddi farklar olduğunu ortaya koyan görevler hala devam ediyor. K2, sadece kısa periyotlu (bir tam yörüngenin tamamlanma süresi) gezegenlere odaklanmış durumda.

(Neptün ve Dünya)

Yeni keşfedilen ve K2-263b adı verilen gezegen, Güneş'ten biraz daha küçük bir yıldızın etrafında dolanıyorken bizden yaklaşık 536 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin yarıçapı ise Dünya'nınkinin 2.41 katı; bu da yaklaşık olarak Neptün ile aynı büyüklükte demek.

Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics astronomları olan Maria Lopez-Morales, Dave Charbonneau, Raphaelle Haywood, John Johnson, Dave Latham, David Phillips, Dimitar Sasselov ve takım arkadaşları, İspanya'da bulunan La Palma Galileo Ulusal Teleskobu'ndaki yüksek hassasiyetli spektrometre olan HARPS-N'i kullanarak gezegenin yörüngesel hızını hesaplarken, buradan da kütleyi ortaya koydular.

HARPS-N'in hız ölçümleri oldukça hassas, öyle ki 5 metre/saniyelik (saatte 18 kilometre) hızları bile algılayabiliyor. Araştırmacıların elde ettiği bilgilere göre, keşfedilen yeni gezegenin kütlesi, Dünya'nınkinin 14.8 katı; bu da yoğunluğun metreküp başına 5600 kilogram olması anlamına geliyor. Kıyaslayacak olursak, suyun Dünya'daki yoğunluğu 997 kg/m³ civarında.

Bilim insanları, K2-263b'nin büyük ihtimalle sahip olduğu taş miktarı kadar buz da içerdiğini söylüyor. Bu durum, gezegenlerin oluşumunu hakkında bilgiler göze alınıp karşılaştırıldığında ise oldukça tutarlı.