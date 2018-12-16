Kara Delikler Neden Tüm Uzayı Yutmuyor?

Uzayın en gizemlisi olma unvanını hala taşıyan kara deliklerin, ışığın bile kaçamadığı çekim kuvvetine rağmen, neden evreni yutamadığı hakkındaki teoriler yayımlandı.

Kara delikler özellikle son zamanlarda bilim dünyasının yanı sıra, meraklı insanların da en çok ilgisini çeken evrensel kuramlar arasında yer alıyor. Konu hakkında yıllardır çalışan ve uzmanlaşan kişiler bile henüz tam olarak bu gizemli yapıların nasıl iledğini çözebilmiş değiller. Fakat bilinen bir şey var ki, o da kara deliklerin çok güçlü olduğu ve etrafında yer alan her şeyi içine çektiği, ışığı bile.

Kara delikler evrenin gizemini çözmenin gizemi olacak mı bilinmez fakat hemen hemen herkesin aklına, onların bu özelliklerini duyduğunda bazı sorular takılıyor. Bu sorulardan biri de: Çevresinde yer alan her şeyi içine çeken bu kadar güçlü bir oluşumun, neden evreni de yutmadığı. Teorik fizik ve kuantum araştırmacıları yıllardır belirli araştırmalar yapsalar da, net cevabı hala bilmiyorlar. Buna rağmen bu alanda yürütülen en mantıklı teorilerin yer aldığı bir çalışma, geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Çalışmaları yapan kişilerin açıklamalarına göre, kuantum fiziği ve karmaşık matematik temellerine dayanan bu araştırmayı, normal tabirlerle anlatabilmek oldukça güç. Fakat evreni lastik bir levha olarak hayal edersek, anlatılanları biraz olsun gözümüzde canlandırabileceğimizi ifade ediyorlar. Kara delikler, evrenin genel işleyişine ters bir şekilde, içeri doğru genişliyorlar. Genişledikçe daha da büyüyorlar ve iç tarafta neler olduğu hala büyük bir gizem. Bunun aksine ise varlıklar genişlerken, dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay-zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise, aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu nedenle kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşüncelerden sadece biri.

Bir diğer teori ise 4. boyut kavramı. Bu kavram bilim dünyası için de henüz yeni bir oluşum olduğundan, ispatlanabilen bir arguman sunulamıyor. Fakat 4. boyut kavramının hem kara deliklerin davranışı hem de evrenin genişlemesi konusunda büyük bir sır olarak durduğu biliniyor.

Kara deliklerin uzaydaki en garip oluşumlar olduğunu söyleyen bilim insanları, "Onlardan şuan için geçerli fizik kurallarına uygun kurallarla hareket etmelerini beklemeyiz" şeklinde konuştular.