Netflix, oyun alanında yaptığı yatırımları giderek büyütüyor ve şirket şimdi iki büyük oyunun daha kütüphaneye ekleneceğini açıkladı.

Netflix geçtiğimiz yıllarda gelirini artırmanın yeni yollarını deneyeceğini açıklamış ve şirket Netflix Games adındaki oyun departmanına yatırım yapmaya başlamıştı. Zamanla irili ufaklı birçok yapımın eklendiği kütüphane oyuncular tarafından büyük ilgi gördü ve Netflix yatırımlarını daha da artırdı.

Şirket oyun kütüphanesini daha da genişletmeye devam ediyor ve bu kez popüler yapımlar Civilization VI ve Street Fighter IV: Champion Edition'ı ekliyor. Duyuru, Netflix’in 2024 Geeked Week etkinliği sırasında yapıldı ve şirket gelecekte benzer büyüklükte oyunları kütüphanesine eklemeyi planladığını açıkladı.

Civilization VI ve Street Fighter IV kütüphaneye ekleniyor

Civilization VI, Platinum Edition sürümü ile kütüphaneye ekleniyor, böylelikle oyuncular popüler serinin son oyununa ek paketleriyle birlikte erişim sağlayabilecekler. Street Fighter IV: Champion Edition ise oyunun bugüne kadar çıkmış 32 dövüşçüsünü içerecek. Ayrıca iOS ve Android kullanıcıları, bu sürümde yalnızca Netflix platformu üzerinden çevrim içi olarak birbirleriyle rekabet edebilecekler.

Bu iki büyük yapımın dışında Netflix, oyun kütüphanesini Don't Starve Together, Stardew Valley, Tales of the Shire, Lab Rat, Carmen Sandiego, Monument Valley, Spongebob Bubble Pop FUN ve Battleship gibi farklı türlerdeki oyunlarla da zenginleştiriyor. Şirket her türden oyuncuyu kütüphanesini kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şirket yeni iki oyunun da ne zaman kütüphaneye ekleneceğine dair kesin bir tarih vermedi ancak yakın zamanda oyuncularla buluşacaklarını belirtti.

Peki siz Netflix'in oyun kütüphanesini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.