Ünlü basketbol antrenörü Ergin Ataman'ın hayatı belgesel oluyor! Ataman'ın belgeseli için iki dev internet yayıncılığı platformunun birbiriyle yarıştığı bildiriliyor.

Bir süre önce dünyanın önde gelen yayın platformlarından Netflix, ünlü teknik direktör Fatih Terim’in belgeselinin çekileceğini duyurmuş; olay sosyal medyada büyük ses getirmişti. Görünen o ki yayın platformları, bu sefer de gözünü bir başarılarıyla adından söz ettiren bir basketbol antrenörüne dikmiş gibi duruyor.

Anadolu Efes ile Barcelona’yı mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden ve ve bu kupayı kazanan ilk Türk basketbol antrenörü olan eski basketbolcu Ergin Ataman’ın hayatı belgesel oluyor. Buna göre başarılarıyla gündeme gelen antrenörün, belgesel için dünyaca iki ünlü yayın platformundan birisi ile anlaştığına dair söylentiler etrafta dolaşıyor.

Ergin Ataman'ın hayatı belgesel oluyor

Belgesel için hazırlıklara başladığı ifade edilen Ataman'ın dizi ve film içerikleriyle olduğu kadar başarılı belgeselleriyle de adından söz ettiren Netflix ile anlaştığı aktarılıyor. Ancak buna karşılık Ataman'ın belgesel için bir diğer popüler yayın platformu Disney Plus ile imza aşamasında olduğu da söyleniyor.

Bu iki iddiadan ilkinin doğru olması halinde, Terim’in belgeselinin kısa bir süre içerisinde yayınlayacağını ifade eden Netflix’in, Ergin Ataman’ın belgeselini ise bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediği kaydediliyor. Oldukça kapsamlı bir ekiple çalıştığı bilinen Netflix’in, Anadolu Efes’in oynayacağı basketbol karşılaşmalarından da kayıtlar alacağı ve bu kayıtların Ataman’ın belgeselinde kullanılacağı belirtiliyor.

Başarılı kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes ile birlikte Avrupa Ligi şampiyonlukları deneyimleyen Ergin Ataman’ın hayatına odaklanan belgesele dair diğer detaylar ise şu an için bilinmiyor.