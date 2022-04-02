İlerleyen günlerde ülkemize gelecek olan Disney Plus, şimdiden ortalığı karıştırmayı başardı. Çok sayıda oyuncu, yapımcı ve yazarla anlaşma imzalayan Disney Plus Türk yapım şirketlerini zora sokuyor.

Netflix ülkemizde uzun bir süredir en popüler dizi ve film izleme platformlarından biri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte ilerleyen günlerde Türkiye’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan ve ülkemizde büyük ilgi gören Disney Plus şimdiden hepimizi heyecanlandırmayı başardı.

Disney Plus’ın ülkemizdeki yayın hayatına başlamasına kısa bir süre kala merakla beklenen HBO Max’te Türkiye’ye gelmek için çalışmalarını hızlandırdı. Ülkemizdeki dizi ve film sektörünün gelişen dünyasına adım atacak olan platformların en büyük rakiplerinden biri Netflix ise Türk TV yapımcılığında hala en önde gelen isim olmaya devam ediyor.

Disney Plus, Türk yapım şirketlerini zor duruma sokuyor

İlerleyen günlerde ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus’ın çok sayıda Türk oyuncuyla anlaştığı ve Türkiye’ye şimdiden çok fazla yatırım yaptığı iddia ediliyor. Inter Medya Başkanı Ahmet Ziyalar “Disney Plus, yarın yokmuş gibi Türkiye’ye yatırım yapıyor. Yazarlar, yönetmenler ve oyuncular da dahil olmak üzere Türk yeteneklere inanılmaz meblağlar ödüyor” diyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle Disney Plus’ın Organize İşler filminin bir dizisini çekmek için Yılmaz Erdoğan’la anlaşma imzaladığından ve Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda ünlü isimle daha el sıkıştığından bahsetmiştik. Ahmet Ziyalar’ın açıklaması da gösteriyor ki; Disney Plus Türkiye’de Netflix’in en büyük rakibi olmak için gerçekten de kesenin ağzını açmış.

Disney Plus’ın oyunculara, yapımcılara ve yazarlara ödediği yüksek ücretler her ne kadar kendi platformunu geliştirmek adına büyük bir adım olsa da bu meblağlar Türk yapım şirketlerini zora sokmaya başladı. Disney Plus’ın ödediği yüksek ücretler sebebiyle Türk yapım şirketlerinin de ücretlendirmelerini yeniden düşünmesi gerekiyor. Bununla birlikte Disney Plus’ın Türk yapımı prodüksiyonlarıyla ilgili kesinleşen bir bilgi yok. Her ne kadar çok fazla anlaşmaya imza atıyor olsa da Türk yapımı çok sayıda dizi ve filme yer veren Netflix bu konuda hala liderliğini koruyor.

Netflix Türk insanının hikayesini anlatmak konusunda en başarılı platform olmaya devam ediyor

Netflix’in Türkiye’nin tarihine ve Türk insanından hikayelere yer verdiği Kulüp, Fatma, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Bir Başkadır ve daha pek çok yapım izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. Netflix’in beğeni toplayan Türk yapımlarının ardından, platformun Türk yapımlara desteğinin ilerleyen günlerde artarak devam edeceği ortada.

Netflix Türkiye içerik direktörü Pelin Dıştaş konuyla ilgili olarak “Daha fazla insanın hayatlarının hikayelerimize yansıdığını görmesini sağlamak istiyoruz” diyor. İzleyicilerden beğeni toplayan Kulüp ve Fatma dizileriyle ilgili de Dıştaş “Bunlar hem yerel hem de uluslarası izleyicilerin kolayca ilişki kurabileceği anlatılmamış hikayelerdi” sözlerine yer veriyor. Netflix’in Türkiye’den yerel hikayeler anlatmak konusunda ilerleyen günlerde Disney Plus ile aralarında bir rekabet olacağı ise kesin.

Bununla birlikte Amazon Prime’ın da 2023 yılında Türkçe orijinal yapımları yayınlamaya başlaması bekleniyor. HBO Max ve Amazon Prime Video’nun ilerleyen günlerde Türk yapımı projelerle ekranlarımıza gelmesi Disney Plus, Netflix, BluTV ve daha çok sayıda platform için işleri bir hayli karmaşıklaştırabilir.