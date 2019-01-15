Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geliyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Netflix'te tüm paketlerde geçerli olacak yeni zamlar yolda.

Aylık abonelik sistemine dayalı, film ve dizileri kullanıcılarıyla buluşturan dünyanın en büyük medya sağlayıcılarından birisi olan Netflix, abonelik ücretlerine zam getiriyor. ABD merkezli televizyon kuruluşu CNBC'nin ortaya koyduğu habere göre Netflix, abonelik planlarının her biri için %13~18 arasında artış gerçekleştirecek.

ABD'de Netlfix'in; 8 dolar ücretindeki temel planının artık 9 dolar, 11 dolar fiyatındaki standart planının 13 dolar ve 14 dolar değerindeki özel planının 16 dolar seviyesine yükseltildiği belirtiliyor. Halihazırda Netflix'in planlarından birisine üye olan kullanıcıların değişikliklerden 3 ay kadar sonra etkilenmeye başlayacağı belirtilirken, Netflix'e yeni üye olacak kullanıcıların platformdan yararlanabilmek için zamlanmış fiyatları ödemesi gerekiyor.

Netflix'in uyguladığı yeni fiyatlandırma, ABD'deki kullanıcılarını ABD doları cinsinden faturalandırma yaptığı onlarca Latin Amerika Ülkesi'ni etkilemiş durumda. ABD merkezli medya dağıtım şirketinin uyguladığı zam oranlarının henüz ülkemizdeki Netfilx Planları'nda etkisini göstermedi ancak ilerleyen dönemlerde bu fiyatların da artacağını tahmin ediyoruz.