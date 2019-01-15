Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geliyor

1 dk okuma süresi
55
26
5
4
1
Ortaya çıkan bilgilere göre Netflix'te tüm paketlerde geçerli olacak yeni zamlar yolda.

Aylık abonelik sistemine dayalı, film ve dizileri kullanıcılarıyla buluşturan dünyanın en büyük medya sağlayıcılarından birisi olan Netflix, abonelik ücretlerine zam getiriyor. ABD merkezli televizyon kuruluşu CNBC'nin ortaya koyduğu habere göre Netflix, abonelik planlarının her biri için %13~18 arasında artış gerçekleştirecek.
İLGİLİ HABER

Fatih Sultan Mehmet'in Hayatını Ele Alacak Netflix Dizisinden İlk Bilgiler Geldi

ABD'de Netlfix'in; 8 dolar ücretindeki temel planının artık 9 dolar, 11 dolar fiyatındaki standart planının 13 dolar ve 14 dolar değerindeki özel planının 16 dolar seviyesine yükseltildiği belirtiliyor. Halihazırda Netflix'in planlarından birisine üye olan kullanıcıların değişikliklerden 3 ay kadar sonra etkilenmeye başlayacağı belirtilirken, Netflix'e yeni üye olacak kullanıcıların platformdan yararlanabilmek için zamlanmış fiyatları ödemesi gerekiyor.
İLGİLİ HABER

Choose Your Own Adventure Kitabının Yayımcısı, Netflix’e Bandersnatch Sebebiyle Dava Açtı

Netflix'in uyguladığı yeni fiyatlandırma, ABD'deki kullanıcılarını ABD doları cinsinden faturalandırma yaptığı onlarca Latin Amerika Ülkesi'ni etkilemiş durumda. ABD merkezli medya dağıtım şirketinin uyguladığı zam oranlarının henüz ülkemizdeki Netfilx Planları'nda etkisini göstermedi ancak ilerleyen dönemlerde bu fiyatların da artacağını tahmin ediyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/01/15/netflix-raising-prices-across-tiers/
Etiketler: netflix, zam
55
26
5
4
1
Emoji İle Tepki Ver
55
26
5
4
1