Netflix'in Arcane'in posterlerinden birinde yapay zekâ kullandığı fark edildi. Bu durum, kısa sürede hayranlar ve sanatçılardan tepki çekerken platform posteri kaldırdı.

Netfflix’in League of Legends temalı dizisi Arcane, son zamanların en başarılı yapımlarından biriydi. Bir süredir 2. sezonu devam eden dizi, dün çıkan son 3 bölümüyle resmen sona ermiş ve her zaman iyi bir şekilde hayranlara veda etmişti.

Ancak dizi, son günlerde başka bir konuyla da gündeme geldi. O da 2. sezon için Netflix tarafından kullanılan bir posterdi. Bu poster, yapay zekâ ile oluşturulduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

Hayranlar ve dizide görev alan sanatçılar, yapay zekâ posterine tepki gösterip onu kaldırttı

Şahin gözlü hayranlar, Netflix’in Arcane’in platformdaki posterlerinden birinde yapay zekâ kullandığını fark ettiler. Bu posterdeki karakterlerin ellerinden birinde gariplik vardı. Bu tarz durumlar yapay zekâ görsellerinde yaşandığı için de durum hemen fark edildi.

Bunun ardından hayranlar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler. Aynı şekilde dizide görev alan sanatçılar da duruma sert çıktı. Çok emek verdiklerini, bu yüzden bu tarz görsel kullanımlarına karşı olduklarının altını çizdi.

Riot Games de yaptığı açıklamada bunun bir hata olduğunu ve fark edilir edilmez görselin kaldırıldığını belirtti. Arcane’in başında olan Riot yöneticisi Alex Shahmiri, açıklamasında yapay zekânın Arcane’de kullanımı konusunda katı olduklarını, bu tarz içeriklerin dizide çalışan sanatçılara saygısızlık olduğunu belirtti. Hayranlara durumu fark ettikleri için de teşekkürlerini iletti.