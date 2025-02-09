Netflix, ABD gibi birkaç ülkeden sonra şimdi de İngiltere'deki fiyatlarına zam yaptı. Netflix'in zam kararı, yavaş yavaş Türkiye'ye yakınlaşıyor gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Platform, bir ülkede daha abonelik fiyatlarına zam yaptı. İngiltere'deki aboneler, artık daha yüksek fiyatlarla karşılaşacaklar.

Hatırlayan okurlarımız vardır; birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Netflix fiyatlarının birkaç ülkede zamlandığından bahsetmiştik. Şimdi bunlara bir ülke daha eklenmiş oldu. Henüz resmî bir açıklama yok ancak zam kararı, yavaş yavaş Türkiye'ye yakınlaşıyor gibi görünüyor.

Netflix fiyatları nasıl değişti?

Netflix İngiltere tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki en ucuz Netflix paketi olan reklamlı abonelik fiyatına 1 sterlin, standart abonelik fiyatına ise 2 sterlin zam geldi. Standart abonelik üzerinden yola çıkacak olursak fiyatlar, yüzde 18 civarı zamlanmış durumda.

Az önce de belirttiğimiz gibi Netflix Türkiye'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer ülkelerde fiyat artışlarının yaşanması, bu kararın bir gün Türkiye pazarını da etkilyebileceği anlamına geliyor. Bakalım gelecek günlerde Netflix Türkiye'den herhangi bir hamle gelecek mi...