Son birkaç ayda abone sayısını ciddi oranda artıran Netflix; ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin'de fiyatlarına zam yaptı.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix, bugün toplam abone sayısı ve ne kadar kazandığını içeren açıklamalarda bulunmuştu. Şirket, 301,63 milyon kullanıcıya ulaşarak abone sayısını %15,9 artırırken son 3 ayda 10,2 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmıştı.

Şirket, bu açıklamalarıyla birlikte bazı ülkelere bir kez daha zam yapacağını duyurdu. Neyse ki şimdilik ülkemizde herhangi bir zam yok. Yeni fiyat artışı, sadece ABD, Portekiz, Kanada ve Arjantin’i kapsıyor.

ABD’de en ucuz paket 8 dolara, en pahalı paket ise 25 dolara çıktı

Şirketin aldığı zam kararıyla ABD’deki en ucuz Netflix paketi olan reklamlı paket, 6,99 dolardan 7,99 dolara yükseltildi. Standart reklamsız paket 15,49 dolardan 17,99 dolara çıkarken en yüksek premium paketin fiyatı 22,99 dolardan 24,99 dolar olarak belirlendi.

Son birkaç ayda 19 milyondan fazla abone ekleyerek tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Netflix, ABD’deki fiyatlarına son olarak Ekim 2023’te yapmıştı. 2022’den beri kullanımda paketine ise ilk kez zam uygulamış oldu.

Türkiye’de de zam gelir mi?

Netflix, sadece 4 ülkede zam uygulayacağını belirtirken diğer ülkelerle ilgili bir açıklama yapmadı. Platformun ülkemizde yerel fiyatlandırma uyguladığını biliyoruz. Temel, Standart ve Premium olmak üzere 3 paketten oluşan aboneliklerin fiyatları şu anda sırasıyla 149,99 TL, 229,99 TL ve 299,99 TL.

Netflix fiyatlarına ülkemizde en son Temmuz 2024’te zam gelmişti. Yani üzerinden çok uzun bir süre geçmedi. Şirketin tekrar zam yapıp yapmayacağını bilmiyoruz ancak ABD’deki zammın ardından ülkemizde de geldiğini görmek pek şaşırtıcı olmaz. Umarız yakında bir zamla karşılaşmayız.