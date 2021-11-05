Popüler içerik platformu Netflix'e an itibariyle dünya genelinde erişilemiyor. Bazı kullanıcılar ise sorunun düzeldiğini bildiriyor. Netflix ise sorunun düzeltildiğini açıkladı.

Dünyanın en popüler dizi ve film platformu olan Netflix, ara ara karşımıza erişim sorunlarıyla çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Neflix Games'i ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında kullanıma sunan şirket, Squid Game ile bünyesine pek çok kullanıcı kazandırmıştı.

Netflix, kazandığı kullanıcı kitlesine yetişememiş olacak ki uygulamaya gece saatlerinde uygulamaya erişilemedi. Yetkililer ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sorun bir süredir devam ediyor

Dünya genelinde yaklaşık yarım saat süren erişim sorununun bazı ülkelerde ve kullanıcılarda düzeldiği belirtilirken bazı kullanıcılar ise hâlâ erişim sorunu yaşıyor. Netflix'in resmi sitesinde yapılan açıklamada "Şu anda bazı cihazlarda yayınla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bu durumdan kaynaklanabilecek rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz." denilerek sorunun çözüme kavuştuırulmaya çalışıldığı açıklanmışitı.

An itibariyle bu uyarı "Sorun düzeldi" olarak değiştirildi ve sorunun çözüldüğü açıklandı.

Sorunun kaynağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.