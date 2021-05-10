Netflix, İskandinav mitolojisine dayanan popüler fantastik dizisi Ragnarok'un 2. sezon ilk fragmanını yayınladı. 1 dakika uzunluğundaki fragman, ikinci sezonda gerilimin ve aksiyonun eksik olmayacağını gösteriyor.

Konu sanat ya da edebiyat olduğunda Yunan mitolojisi çok daha fazla ele alınıyor olsa da filmler ve diziler söz konusu olduğunda İskandinav mitolojisi çok daha fazla öne çıkıyor. Netflix'in İskandinav mitolojisinin bir parçası olan Norse mitolojisinden esinlenen Norveç yapımı fantastik dizisi Ragnarok, ikinci sezonu ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ragnarok'un ilk sezonu Ocak 2020'de Netflix abonelerinin beğenisine sunulmuştu ve dizi, genel olarak olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Dizinin ikinci sezonundan ilk fragmanı yayınlayan Netflix, böylece Ragnarok 2. sezon yayın tarihini de açıklamış oldu.

Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Ragnarok'un ikinci sezonu, 27 Mayıs tarihinde resmen yayınlanacak. Yayınlanan ilk fragmanda 2. sezon için, "Bütün bir kasabayı ve hatta belki de ülkeyi hakimiyeti altına alan kadim ve son derece güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğunu yeni öğrenmiş 17 yaşında bir lise öğrencisi olsaydınız ne yapardınız? Magne, aradığı cevapları ve müttefikleri acaba çok geç olmadan bulabilecek mi?" ifadeleri kullanılıyor.

Netflix, resmi internet sitesinde ise Ragnarok için, "Kirliliğin zehirlediği ve eriyen buzulların sarstığı bir Norveç kasabası, kıyameti yoğun biçimde hissetmektedir. Kadim bir kötülüğü alt etmek için bir efsane gereklidir" ifadelerine yer veriyor. Adam Price'ın arkasında olduğu ve David Stakston,Herman Tømmeraas,Theresa Frostad Eggesbø'yu başrolde izlediğimiz Ragnarok yayınlandığında bildirim almak için buraya tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilir ve hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Ragnarok 2. sezon ilk fragman