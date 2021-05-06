Netflix, en popüler dizilerinden biri olan Stranger Things'in 4. sezonundan ilk fragmanı yayınladı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın platformu olan Netflix, en sevilen yapımlarından biri olan Stranger Things'in 3. sezonunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen 4. sezon yayın tarihini açıklamak konusunda hala çekimser davranıyor. Bununla birlikte platform, 4. sezondan neler bekleyebileceğimizin ipuçlarını sunan ilk fragmanı yayınladı.

Matt Duffer ve Ross Duffer, 4. sezonda da yönetici yapımcı olarak geri dönecek. Ayrıca dizinin ana yıldızı olan Millie Bobby Brown ve rol arkadaşları Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Maya Hawke ve Winona Ryder da ekranlara geri dönüyor.

Bildiğiniz gibi David Harbour tarafından canlandırılan Jim Hopper karakteri, 3. sezonun sonunda "öldü" olarak gösterilmiş, ancak hem sonrasında yapılan açıklamalar hem de Netflix tarafından paylaşılan post credit sahnesi ile Hopper'ın aslında ölmediğini öğrenmiştik. Dolayısı ile 4. sezon ile birlikte David Harbour'un da yeniden karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Stranger Things 4. sezon fragmanı