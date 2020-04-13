Karantina günlerini daha güzel filmlerle geçirebilmeniz için sizlere film önerileri yapmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere gerilim türüne hitap eden, birbirinden başarılı 10 film önerisinde bulunacağız.

Bugünlerde koronavirüs nedeniyle mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmamamız gerekiyor. Hepimiz için zorlu olan bu süreçte, pek çoğumuz film, dizi, oyun gibi eğlence araçlarına yöneldik. Bizler de sizler için sık sık karantina günlerinizi daha güzel hale getirmenize yardımcı olacak listeler hazırlamaya çalışıyoruz. Bugünkü listemizde, Netflix’te yer alan ve izlediğinize pişman olmayacağınız 10 gerilim filmi yer alıyor.

Hepsi gerilim türünde olan bu filmlerin bazıları psikoloji yönüyle ön plana çıkarken, bazıları ise aksiyon açısından daha zengin gözüküyor. Aralarından kendi ilgi alanlarınıza hitap eden filmleri seçebilirsiniz.

Netflix’te Yer Alan 10 Gerilim Filmi:

Kıyamet sonrası korku / gerilim filmlerinden biri olan Bird Box, özellikle hikâyesiyle bir dönem çok konuşulmuştu. Doğaüstü yaratıkların ele geçirdiği bir dünyada, iki çocuğuyla hareket etmek zorunda kalan bir anne, görmediği bir yere, sessiz bir şekilde gitmelidir. Gerilim seviyesi son derece yüksek olan bu filmde Sandra Bullock muhteşem oyunculuğuyla yer alıyor.

İnternette oynanan “doğruluk mu cesaret mi” oyunu, ne kadar tehlikeli olabilir ki? Zararsız bir eğlence olduğunu düşünüp biraz para kazanmak için oyuna başlayan bir kızın, gitgide daha çok zorlaşarak ölümcül bir hal alan oyunlar karşısındaki mücadelesini izliyoruz.

Netflix’in kısa süre önce çıkardığı filmlerden biri olan The Platform, yukarıdan aşağı doğru sayılan yüzlerce katlı bir hapishanede geçiyor. Hapishanenin olayı ise “yemek.” En üstte yer alan bir platform, özenle hazırlanmış yemeklerle sırasıyla aşağı doğru iner ve bu süreçte katlarda bulunan kişiler kendi yemek yeme süreçlerinde karınlarını doyurur, ancak yemekler sınırlıdır ve kat sayısı çok fazladır. Üstelik, hapishanedeki mahkumlar, her ay farklı katlara konulurlar.

Peşlerinde FBI ajanları bulunan bir grup ilizyonistin, kurnazca planlanmış bir şekilde düzenledikleri banka soygununa odaklanan filmde, çok iyi düşünülmüş sahneler yer alıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı filmde, sihirbazların sergilediği pek çok hareketin de arka yüzü gösteriliyor.

Sandra Bullock’un başrolde yer aldığı Gravity, araçları zarar gören bir medikal mühendis ve deneyimli bir astronotun, uzayda başıboş sürüklenmesini konu ediniyor. 7 farklı dalda Oscar ödülü kazanan filmde, o çaresizliği çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Özellikle Sandra Bullock’un oyunculuğu ve görsel tasarımıyla herkesi büyüleyecek türden bir film olduğunu söyleyebilirim.

Uzay - zamanda oluşan sorun sonucunda 25 yıl önceye gitmeyi başaran bir Vera isimli kadın, bu geçmişte küçük bir çocuğun hayatını kurtarır. Yalnız bir çeşit kelebek etkisi Vera, bu sebeple kendi kızını kaybeder. Sonrasında ise kendi kızını geri getirmek için uğraşacaktır.

Bu senenin Oscar ödüllerinde Joker karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Joaquin Phoneix’in başrolünde yer aldığı film, konusuyla izleyiciyi içine çekecek. Filmde, seks işçiliğine zorlanan genç kadınları kurtararak hayatını devam ettiren bir gazinin, bir politikacının kızını kurtarmaya çalışmasını izliyoruz.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Zodiac; Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Filmde, San Francisco’nun kötü şöhretli katili Zodiac’ı araştıran siyasi bir karikatürist, suç muhabiri ve bir çift polisi izliyoruz.

Belirli bir suçla yakalanmış ve haklarında infaz kararı çıkmış bir grup insanın aralarında bulunan tek suçsuz kişiyi bulması istenmiştir. Bu zorlu görevde, gerçek suçsuz kişiyi bulabilecekler midir? Filmin 12 Kızgın Adam filminden ilham aldığını da belirtelim.