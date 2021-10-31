Netflix, dünya genelinde büyük bir ilgi gören ve rekorlar kıran Squid Game’i, gerçekten oynamak ve deneyimlemek isteyen insanlar için ABD’nin Los Angeles şehrinde platform kurdu.

Netflix’te gösterime girdiği tarihten bu yana dünya genelinde büyük ilgi gören ve izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi, halen ilgi görmeye devam ediyor. Güney Kore merkezli olan dizi, izleyenlere seyir zevki sunarak bir hayran kitlesi oluştururken, ülkesi içinse bir kültür haline geldi. Güney Koreliler dizinin dünya genelinde böylesine ilgi görmesinden bir hayli memnun.

Her sene dünyanın birçok bölgesinde kutlanan ve çeşitli figürler, karakterler, kostümler barındıran Cadılar Bayramı bünyesine bu sene Squid Game de dahil oldu. Özellikle kostümlerine Cadılar Bayramı dolayısıyla çok rağbet edilen Squid Game’in oyunları da bu sene kutlanan bayramda ilginç bir şekilde kabul görüyor. Netflix, rekorlar kıran dizisi Squid Game'i gerçek hayatta görmek isteyen hayranlar ve izleyiciler için ABD’nin Los Angeles şehrinde platform kurdu.

Korkunç değil belki fakat eğlenceli

Videonun yer aldığı tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Netflix, Los Angeles'ta Kore asıllı Amerikalıların yoğunlukla yaşadığı Koreatown bölgesinde Squid Game dizisinin hayranlarına heyecan verici bir sürpriz yaparak platform kurdu. Ölüm riski bulunmayan oyunlara katılan hayranlar, mekan ve karakterler konsepti olarak dizidekiyle birebir aynı ortamda sürprizin keyfini yaşadılar.

Netflix oyuna katılanların ve platformun videosunu Twitter hesabından paylaşırken, katılımcıların Ddakji ve Kırmızı Işık, Yeşil Işık gibi oyunlar oynayarak eğlendiği görülüyor. Dizinin bu şekilde rağbet görmesi ve toplumdaki popülerliği bazı uzmanlar tarafından riskli olarak görülüyor. Oyun temasıyla özellikle çocukların dikkatini çeken dizinin konusu ve görselliği itibariyle zararlı etkileri bulunuyor.