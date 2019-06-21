Netflix abonelik ücretlerinin en ucuz olduğu ülkeler açıklandı. Peki, son zamların ardından Türkiye kaçıncı sırada?

Netflix, geçtiğimiz günlerde Türkiye de dahil olmak üzere 20 Avrupa ülkesinin abonelik ücretlerinde zam yaptı. Nitelikli diziler ve filmler ortaya koymak için çabaladığını belirten Netflix, bunun için belirli bir maddi desteğe de ihtiyaç duyduğunu, bu sebeple abonelik ücretlerinde zaman zaman güncellemeler yaptığını belirtmişti.

Ülkemizde tüm paketlere yaklaşık ikişer TL olmak üzere zam uygulandı. Zamdan sonra bazı kişiler yeni fiyata tepki gösterirken bazıları da 2 TL’lik bu zam ile ilgili bir yorumda bulunmadı. Peki, tüm dünyadaki Netflix fiyatları göz önünde bulundurulduğu zaman Türkiye ne kadar ödüyor?

Temel paketlere baktığımız zaman Türkiye, aylık 3,11 dolarlık abonelik ücretiyle birlikte dünya üzerindeki en ucuz Netflix aboneliğine sahip ülke olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’yi 3,46 dolarlık fiyatıyla Arjantin, 5,70 dolarlık fiyatıyla da Brezilya takip ediyor.

Netflix, dün yaptığı zam sonucunda Türkiye’deki paketlerinin fiyatlarında değişikliğe gitmişti. Zammın ardından temel paket 15,99'dan 17,99'a, standart paket 27,99'dan 29,99'a ve özel paket ise 39,99'dan 41,99 TL'ye yükseltilmişti. Netflix’in uyguladığı yeni zamdan sonra da Türkiye, en ucuz Netflix kullanıcısı olmaya devam ediyor.

Netflix abonelik ücretlerine yapılan zam ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.