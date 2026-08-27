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EN DOLU PAKET Nissan Qashqai Platinium Premium UZUN YOL TESTİ

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Nissan Qashqai’nin en üst donanım paketi olan Platinum Premium, C-SUV segmentinde maksimum konfor ve sürüş teknolojisi arayan kullanıcılara hitap eden premium segmentte bir otomobil.

Bu rehberde ve test sürüşü videosundada; 1.3 DIG-T 158 PS Mild Hybrid motora ve X-Tronic CVT şanzımana sahip Nissan Qashqai Platinum Premium’un gerçek kullanım detaylarını, donanım paket farklarını ve öne çıkan teknolojilerini inceliyoruz.

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2007 yılında kompakt hatchback konforunu SUV karakteriyle birleştirerek bugün crossover SUV olarak tanımlanan segmentin yaygınlaşmasına öncülük eden Nissan Qashqai, üçüncü nesliyle ürün gamını daha ileri bir seviyeye taşıyor. Avrupa’da 4 milyon, Türkiye’de ise 250 binin üzerinde kullanıcı tarafından tercih edilen model, Japon mühendislik anlayışını Avrupa kullanıcı beklentilerine göre şekillendiren bir yapı sunuyor.

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Araba Nissan

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